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Кременчук

Ще 20 нових тролейбусів у Кременчуці з'являться не раніше 2023 року

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 418

 

Великий інфраструктурний проєкт ще в роботі

20 нових тролейбусів, які буде придбано в рамках проєкту Мінінфраструктури, з'являться у місті не раніше 2023 року. Про це розповів мер Кременчука Віталій Малецький після засідання виконкому 23 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, нещодавно у Києві відбулася нарада щодо фінансування цього проєкту, поки що триває підготовча робота.

Нагадаємо, Кременчук став учасником програми «Міський громадський транспорт України ІІ». На її реалізацію планується спрямувати 200 млн євро. І закупити за ці кошти близько 500 одиниць електричного громадського транспорту для 18 українських міст.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбуси
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