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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Єлизавета Каланіна планує взяти участь у відкритті Олімпійських ігор

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 339

 

Ліза Каланіна, Віталій Дуброва та Анастасія Турчин (зліва направо)

Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна планує взяти участь у відкритті Олімпійських ігор. Про це повідомив наставник збірної України з дзюдо Віталій Дуброва Sport.ua. 

- Плануємо відвідати церемонію всією командою, за винятком борців, які виступають у перший змагальний день – Даші Білодід і Артемові Лесюку треба вийти на татамі наступного після відкриття дня, 24 липня. Інші не хочуть втрачати такої нагоди. Зокрема й Георгій Зантарая, який на попередніх двох Олімпіадах на церемонію відкриття не потрапляв. Такі події дають змогу пройнятися олімпійським духом сповна. Ліза Каланіна, Настя Турчин, Кеджау Ньябалі, та й я плануємо взяти участь у відкритті Ігор. Як на мене, саме для таких митей, щоб відчути свою причетність до такої події, спортовці й тренуються, - повідомив Віталій Дуброва.
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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Каланіна Олімпійські ігри
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