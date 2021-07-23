Єлизавета Каланіна планує взяти участь у відкритті Олімпійських ігор

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 339

Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна планує взяти участь у відкритті Олімпійських ігор. Про це повідомив наставник збірної України з дзюдо Віталій Дуброва Sport.ua.

- Плануємо відвідати церемонію всією командою, за винятком борців, які виступають у перший змагальний день – Даші Білодід і Артемові Лесюку треба вийти на татамі наступного після відкриття дня, 24 липня. Інші не хочуть втрачати такої нагоди. Зокрема й Георгій Зантарая, який на попередніх двох Олімпіадах на церемонію відкриття не потрапляв. Такі події дають змогу пройнятися олімпійським духом сповна. Ліза Каланіна, Настя Турчин, Кеджау Ньябалі, та й я плануємо взяти участь у відкритті Ігор. Як на мене, саме для таких митей, щоб відчути свою причетність до такої події, спортовці й тренуються, - повідомив Віталій Дуброва.