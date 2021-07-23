Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Надзвичайні новини

Кримінального авторитета з Полтавщини «повернули на родіну» до Росії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 962

 

Неодноразово судимий громадянин РФ потрапив до санкційного списку РНБО

«Смотрящєго» за одним з міст Полтавської області «повернули на родіну» до Росії. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. 

Неодноразово судимий громадянин РФ за свої «заслуги» був призначений кримінальним колом на цю «посаду». Але він потрапив до санкційного списку РНБО (про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу). 

22 липня 45-річний чоловік покинув Україну у примусовому порядку, та отримав заборону на в'їзд. 

2
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Департамент стратегічних розслідувань
Теги: кримінальний авторитет рнбо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх