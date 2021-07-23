Кримінального авторитета з Полтавщини «повернули на родіну» до Росії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 962

«Смотрящєго» за одним з міст Полтавської області «повернули на родіну» до Росії. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Неодноразово судимий громадянин РФ за свої «заслуги» був призначений кримінальним колом на цю «посаду». Але він потрапив до санкційного списку РНБО (про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу).

22 липня 45-річний чоловік покинув Україну у примусовому порядку, та отримав заборону на в'їзд.