«Говорили-балакали»: у Кременчуці не скасують абонплату за гарячу воду, якої немає

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 222 Коментарів: 7

Кременчужанам не скасують абонплату за гарячу воду, якої немає. Такий зміст відповіді мера міста Віталія Малецького на запитання журналістів — відповідь він дав онлайн 21 липня після засідання виконкому.

— Є мережі, є системи, які потрібно утримувати. Для того, щоб це відбувалося, необхідна абонплата. Знов-таки, це визначено законодавством. Це не примха нашої компанії — комунальної якоїсь, чи то водоканалу, «Теплоенерго» — чи ще чиясь. Є абонплата, так само як по газу, по всім іншим мережам. Мережу необхідно утримувати. Для того, щоб подати споживачу воду, потрібно, щоб до його будинку йшла мережа, щоб вона була у справному стані, щоб її вчасно обслуговували. Проводили ревізії, ремонти тощо, — відповів міський голова.

Раніше у відповідь на скаргу містян щодо зайвої абонплати у розмірі 20 гривень мер запропонував віцемеру Івану Москалику розібратися і провести перемовини з надавачами послуг. Та, як бачимо, «говорили-балакали» - а нічого не змінилося.

На що насправді йде абонплата

Між тим, плата за абонентське обслуговування, відповідно до Закону про ЖКП, не має ніякого відношення до труб, про які говорить міський голова.

Плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором.

На що йде абонплата: