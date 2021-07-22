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Кременчук, Споживач

«Говорили-балакали»: у Кременчуці не скасують абонплату за гарячу воду, якої немає

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 222 Коментарів: 7

 

Мер каже — платіж цілком законний

Кременчужанам не скасують абонплату за гарячу воду, якої немає. Такий зміст відповіді мера міста Віталія Малецького на запитання журналістів — відповідь він дав онлайн 21 липня після засідання виконкому.

— Є мережі, є системи, які потрібно утримувати. Для того, щоб це відбувалося, необхідна абонплата. Знов-таки, це визначено законодавством. Це не примха нашої компанії — комунальної якоїсь, чи то водоканалу, «Теплоенерго» — чи ще чиясь. Є абонплата, так само як по газу, по всім іншим мережам. Мережу необхідно утримувати. Для того, щоб подати споживачу воду, потрібно, щоб до його будинку йшла мережа, щоб вона була у справному стані, щоб її вчасно обслуговували. Проводили ревізії, ремонти тощо, — відповів міський голова.

Раніше у відповідь на скаргу містян щодо зайвої абонплати у розмірі 20 гривень мер запропонував віцемеру Івану Москалику розібратися і провести перемовини з надавачами послуг. Та, як бачимо, «говорили-балакали» - а нічого не змінилося.

Звідки «зайвих» 20 гривень у теплових платіжках кременчужан

На що насправді йде абонплата

Між тим, плата за абонентське обслуговування, відповідно до Закону про ЖКП, не має ніякого відношення до труб, про які говорить міський голова.

Плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором.

На що йде абонплата:

  • витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги;
  • здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахування та стягнення плати за спожиті компослуги;
  • обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (тобто будинкових лічильників).
  • (Відповідно до чинної редакції Закону Про ЖКП)
4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: абонплата гаряча вода
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Коментарі: 7

590
shtai:
Сьогодні, 10:09

Наш мер балаболка, яка й досі ляпає якусь дичину. Навіть Кличко вже навчився, хочя більшу свого частину життя "отримував по голові".

 

 


20 0
2
River_dnipro:
Сьогодні, 10:20

Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина.


29 0
734
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 10:40

Пора нам с них брать абонплату за то, что охлаждаем зимой теплоноситель, который охлаждает агрегаты при выработке электроэнергии


11 0
345
shoni1970:
Сьогодні, 10:47

Цікаво, що дорожче, кілограм гречки на виборах чи 5 років абонплати за повітря в трубі? 


15 0
3 307
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:55

Следующий этап расторжение договоров на подогрев воды, а следовательно абонплата мимо. Ибо бойлера.


1 0
15
Андрей 17:
Сьогодні, 12:24

почему не берут плату за то что тролейбусы в городе ездят?? все равно, что у тебя машина, они, то ведь есть... почему не берут абонплату за работающие магазины, так и за метро скоро абонплату платить будем. Маршрутка если сломалась, она ведь за проезд не берёт денег, так как услуга не оказана... У НАС ВСЁ МОЖНО  .. УСЛУГИ НЕТ _АБОНПЛАТА ЕСТЬ. бред


2 0
161
AMD:
Сьогодні, 12:37

Если у уху приложить пустой кошелёк, можно услышать как в нём шуршит Виталий Алексеевич


1 0

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