У Кременчуці виставку у музеї продовжили до 8 серпня

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 265

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї триває виставка живопису викладачок дитячої художньої школи ім. Литовченка Тетяни Шуляк і Інни Мосієнко. Художниця Тетяна Шуляк на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що виставку продовжили до 8 серпня.

У музеї експонується 25 творів мисткинь.

Тетяна Шуляк стверджує: якщо постояти біля роботи «Таємна пристрасть», можна віднайти палку любов. Проте авторки картин не радять кременчужанам бажати одразу всього, роздивляючись експозицію – треба сфокусуватися на чомусь одному, аби це втілилося у життя.

Музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.