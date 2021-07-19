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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці виставку у музеї продовжили до 8 серпня

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 265

 

Встигніть завітати на виставку

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї триває виставка живопису викладачок дитячої художньої школи ім. Литовченка Тетяни Шуляк і Інни Мосієнко. Художниця Тетяна Шуляк на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що виставку продовжили до 8 серпня. 

Якщо потерти у Кременчуцькому краєзнавчому музеї — можна розбагатіти

У музеї експонується 25 творів мисткинь.

Тетяна Шуляк стверджує: якщо постояти біля роботи «Таємна пристрасть», можна віднайти палку любов. Проте авторки картин не радять кременчужанам бажати одразу всього, роздивляючись експозицію – треба сфокусуватися на чомусь одному, аби це втілилося у життя.

Музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка
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