У центрі Кременчука аварія - зіштовхулися два автомобілі

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Сьогодні, 19 липня, у Кременчуці трапилась дорожньо-транспортна пригода без травмованих на вулиці Українській. Про це повідомили в пресслужбі батрульнону патрульної поліції Кременчука.

Патрульні на місці встановлюють усі обставини події.