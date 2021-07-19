У центрі Кременчука аварія - зіштовхулися два автомобілі

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Ніхто не постраждав
Сьогодні, 19 липня, у Кременчуці трапилась дорожньо-транспортна пригода без травмованих на вулиці Українській. Про це повідомили в пресслужбі батрульнону патрульної поліції Кременчука.
Патрульні на місці встановлюють усі обставини події.