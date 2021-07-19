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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Центр вакцинації населення у Кременчуці продовжить роботу 19 та 20 липня

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 456

 

Мешканці міста зможуть зробити щеплення будь-якою з доступних вакцин на власний вибір

Центр вакцинації населення від Covid-19, що розташований за адресою: вул. Першотравнева, 53 (у приміщенні Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»), продовжить вакцинацію усіх бажаючих вакциною Pfizer 19 та 20 липня 2021 року. Інформація про таке з'явилася на офіційному веб-порталі виконкому Кременчука.

У зв'язку з великим попитом на вакцину, вироблену Pfizer/BioNtech, 19 липня Кременчук отримає на регіональному складі в Полтаві ще 2000 доз препарату.

Центр працюватиме:

• понеділок з 15:00 до 19:00;

• вівторок з 9:00 до 18:00.

Телефон для довідок та попереднього запису: (063) 337-91-50

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація щеплення COVID-19 Центр вакцинації
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