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Надзвичайні новини

Кременчужанин, побачивши патрульних, намагався «скинути» пакет з «травою»

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 323

 

Але ставка не зіграла

Кременчужанин, побачивши правоохоронців, намагався «скинути» пакет з «травою». Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, це сталося 18 липня на вул. Першотравневій. 

Правоохоронці вирішили зупинити молодика, бо той усім своїм виглядом показував, як сильно не хоче з ними спілкуватися. Причиною став пакунок з «травою», який хлопець навіть намагався викинути, але нічого не вийшло. 

24-річний містянин не заперечував що то його пакет, та розповів, що його вміст він придбав за допомогою Telegram-каналу.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики
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