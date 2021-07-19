Кременчужанин, побачивши патрульних, намагався «скинути» пакет з «травою»

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 323

Кременчужанин, побачивши правоохоронців, намагався «скинути» пакет з «травою». Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, це сталося 18 липня на вул. Першотравневій.

Правоохоронці вирішили зупинити молодика, бо той усім своїм виглядом показував, як сильно не хоче з ними спілкуватися. Причиною став пакунок з «травою», який хлопець навіть намагався викинути, але нічого не вийшло.

24-річний містянин не заперечував що то його пакет, та розповів, що його вміст він придбав за допомогою Telegram-каналу.