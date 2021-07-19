Не топити кошенят і прибирати за собаками: що ще змусть робити кременчужан прийнятий Радою законопроєкт

Як це змінить чинне законодавство? Як захистить тварин?
15 липня, після тривалої спільної боротьби зоозахисників і активістів, після мітингів, акцій і вимог депутати ухвалили законопроєкт 2351. Підготували для вас огляд основних законодавчих змін, які вступають у дію вже через 3 місяці, якщойого підпишу голова Ради та президент.
- Жорстоким поводженням тепер вважається не лише порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин.
- Введене поняття «каліцтва» тварини та «тілесне ушкодження тварини», що є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб.
- Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана тепер забезпечити наявність повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід.
- Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана тепер забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.
- Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин: протягом року (якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин), протягом 10 років (якщо особа вчинила злочин проти тварини).
- Біостерилізація тварин тепер проводиться не лише хірургічним способом, а і біологічним.
- Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову.
- Забороняється регулювання чисельності тварин відстрілом і методами евтаназії. Лише гуманні методи (біостерилізація, влаштування у притулок тощо).
- Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.
- Законом тепер встановлюється вичерпний перелік препаратів для умертвіння тварин.
- Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин.
- Забороняється бити, травмувати, отруювати тварин, примушування до нападу одних тварин на інших, використовувати тварин як мішень при стрільбі.
- Встановлено гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин, заборона розведення птиці для фуа-гра.
Захищено права домашніх тварин:
- Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин.
- Забороняється дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії.
- Забороняється завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення.
- Забороняється дресирувати тварин у жорстокий спосіб.
- Забороняється умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути.
- Забороняється жебракування з тваринами, в т.ч. безпритульними.
- Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС.
- Забороняється замуровування тварин у підвальних приміщеннях.
- Поводок тварин на привязі - не менше 20 метрів, для сторожових собак - не менше 10 метрів.
- Забороняється залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше +20ºС або менше 0ºС.
- Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів.
- Не можна прив'язувати тварин до машин/мотоциклів та примушувати до бігу.
- Виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.
- Забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами.
- Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами.
- Місцеві ради тепер повинні не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності, а також встановлюють перелік тварин, які потребують охорони на їх території.
- Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті стали злочином, а не адмінправопорушенням.
- За жорстоке поводження з тваринами з 14 років людину можна притягати до адміністративної відповідальності, з 16 - до кримінальної.
- Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.
- Встановлено порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.
- Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.
- Заборонено зменшення заповідних зон та забезпечення перекриття їх шлагбаумами.
Відповідати за дотримання вимог закону про захист тварин від негуманного поводження буде Національна поліція.