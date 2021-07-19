Не топити кошенят і прибирати за собаками: що ще змусть робити кременчужан прийнятий Радою законопроєкт

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 450 Коментарів: 2

Як це змінить чинне законодавство? Як захистить тварин?

15 липня, після тривалої спільної боротьби зоозахисників і активістів, після мітингів, акцій і вимог депутати ухвалили законопроєкт 2351. Підготували для вас огляд основних законодавчих змін, які вступають у дію вже через 3 місяці, якщойого підпишу голова Ради та президент.

Жорстоким поводженням тепер вважається не лише порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин.

Введене поняття «каліцтва» тварини та «тілесне ушкодження тварини», що є дуже важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, а внаслідок, більш ефективного їх застосування до винних осіб.

Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана тепер забезпечити наявність повідка, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана тепер забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.

Винним у жорстокому поводженні з тваринами особам забороняється утримувати тварин: протягом року (якщо особа вчинила адмінправопорушення з жорстокого поводження щодо тварин), протягом 10 років (якщо особа вчинила злочин проти тварини).

Біостерилізація тварин тепер проводиться не лише хірургічним способом, а і біологічним.

Скасовано послугу евтаназії новонародженого приплоду тварин ветеринарами як обов’язкову.

Забороняється регулювання чисельності тварин відстрілом і методами евтаназії. Лише гуманні методи (біостерилізація, влаштування у притулок тощо).

Якщо тварина хвора на сказ або іншу особливо небезпечну хворобу, для її умертвіння повинен бути обов’язково документ від ветеринара.

Законом тепер встановлюється вичерпний перелік препаратів для умертвіння тварин.

Забороняється умертвіння тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин.

Забороняється бити, травмувати, отруювати тварин, примушування до нападу одних тварин на інших, використовувати тварин як мішень при стрільбі.

Встановлено гуманні умови утримання сільськогосподарських тварин, посилено захист вагітних тварин, заборона розведення птиці для фуа-гра.

Захищено права домашніх тварин:

Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин.

Забороняється дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії.

Забороняється завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення.

Забороняється дресирувати тварин у жорстокий спосіб.

Забороняється умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути.

Забороняється жебракування з тваринами, в т.ч. безпритульними.

Забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС.

Забороняється замуровування тварин у підвальних приміщеннях.

Поводок тварин на привязі - не менше 20 метрів, для сторожових собак - не менше 10 метрів.

Забороняється залишати тварину без можливості укриття в приміщенні при температурі повітря більше +20ºС або менше 0ºС.

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів.

Не можна прив'язувати тварин до машин/мотоциклів та примушувати до бігу.

Виключено умертвіння тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.

Забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами.

Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами.

Місцеві ради тепер повинні не допускати діяльності пересувних виставок та зоопарків, іншої забороненої діяльності, а також встановлюють перелік тварин, які потребують охорони на їх території.

Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті стали злочином, а не адмінправопорушенням.

За жорстоке поводження з тваринами з 14 років людину можна притягати до адміністративної відповідальності, з 16 - до кримінальної.

Адміністративна відповідальність за неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці.

Встановлено порядок тимчасового вилучення тварини та зобов’язання службових осіб щодо їх вилучення у кримінальному процесі та процесі за КУпАП.

Підвищено кримінальну відповідальність та встановлено сувору кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з метою створення аудіо- та відеопродукції, що його пропагує.

Заборонено зменшення заповідних зон та забезпечення перекриття їх шлагбаумами.

Відповідати за дотримання вимог закону про захист тварин від негуманного поводження буде Національна поліція.