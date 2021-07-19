У Полтаві посеред міста згоріла автівка

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У Полтаві посеред міста згоріла автівка. Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 18 липня близько 20.00.

Зайнявся ВАЗ-2108. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюють.