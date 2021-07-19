Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україну завезли ще один вид вакцин від коронавірусу - Moderna

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 288

 

медики продовжують нарощувати темпи вакцинації

Вчора, 18 липня, в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna. Вакцина надана урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що це вдалося завдяки командній роботі на рівні президентів, послів та міністрів обох країн.

- Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації. Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області, – розповів Віктор Ляшко.

Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що медики продовжують нарощувати темпи вакцинації, щоб захистити якомога більше українців. Загалом від початку вакцинації проведено понад 4 млн щеплень.

Сьогодні, 19 липня, головний медик області Віктор Лисак на апартній нараді в Полтавській ОДА повідомив, що медики Полтавщини замовили всього по 1000-2000 доз цієї вакцини. 

Moderna - це мРНК-вакцина, яка потребує особливих умов транспортування та зберігання. Ця вакцина потребує температури від -50°C до -15°C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус вакцинація Moderna
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх