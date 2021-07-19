В Україну завезли ще один вид вакцин від коронавірусу - Moderna

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Вчора, 18 липня, в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини Moderna. Вакцина надана урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що це вдалося завдяки командній роботі на рівні президентів, послів та міністрів обох країн.

- Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації. Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області, – розповів Віктор Ляшко.

Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що медики продовжують нарощувати темпи вакцинації, щоб захистити якомога більше українців. Загалом від початку вакцинації проведено понад 4 млн щеплень.

Сьогодні, 19 липня, головний медик області Віктор Лисак на апартній нараді в Полтавській ОДА повідомив, що медики Полтавщини замовили всього по 1000-2000 доз цієї вакцини.

Moderna - це мРНК-вакцина, яка потребує особливих умов транспортування та зберігання. Ця вакцина потребує температури від -50°C до -15°C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.