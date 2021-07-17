Роман Локтіонов очолив тренерський штаб футбольного клубу «Кремінь-2»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 234

Роман Локтіонов очолив тренерський штаб футбольного клубу «Кремінь-2», який виступає у чемпіонаті Полтавської області. Під керівництвом тандему тренерів Романа Локтіонова та Євгена Маринича «Кремінь-2» зіграв у Новій Галещені. Кременчужани тоді «розписали мирову» з «Геологією-2».

Допомагатиме Роману Локтіонову Євген Маринич - дитячий тренер міського футбольного клубу Кремінь, який разом з Олександром Янковським розпочинали готувати команду до обласних змагань. Зауважимо, що до приходу Романа Локтіонова кілька ігор команду готував Сергій Свистун.

Роман Локтіонов - вихованець олександрійського футболу. У Кремені завершив кар'єру футболіста й розпочав шлях тренера в команді Кремінь-Юніор, яка грала в аматорах. Згодом перейшов у тренерський штаб основної команди Кремінь. Разом з головним тренером Олексієм Годіном Роман готував Кремінь до весняної частини чемпіонату, але через ряд невдалих ігор тренерських штаб подав у відставку.