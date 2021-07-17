Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Роман Локтіонов очолив тренерський штаб футбольного клубу «Кремінь-2»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 234

 

Допомагатиме Роману тренер зі структури МФК «Кремінь»

Роман Локтіонов очолив тренерський штаб футбольного клубу «Кремінь-2», який виступає у чемпіонаті Полтавської області. Під керівництвом тандему тренерів Романа Локтіонова та Євгена Маринича «Кремінь-2» зіграв у Новій Галещені. Кременчужани тоді «розписали мирову» з «Геологією-2». 

«Кремінь-2» розписав мирову на виїзді

Допомагатиме Роману Локтіонову Євген Маринич - дитячий тренер міського футбольного клубу Кремінь, який разом з Олександром Янковським розпочинали готувати команду до обласних змагань. Зауважимо, що до приходу Романа Локтіонова кілька ігор команду готував Сергій Свистун.  

Роман Локтіонов - вихованець олександрійського футболу. У Кремені завершив кар'єру футболіста й розпочав шлях тренера в команді Кремінь-Юніор, яка грала в аматорах. Згодом перейшов у тренерський штаб основної команди Кремінь. Разом з головним тренером Олексієм Годіном Роман готував Кремінь до весняної частини чемпіонату, але через ряд невдалих ігор тренерських штаб подав у відставку

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2 Роман Локтіонов
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх