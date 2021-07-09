Екснаставник «Кременя» Сергій Свистун очолив клуб з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 124

Колишній головний тренер «Кременя» Сергій Свистун тепер працюватиме у Горішніх Плавнях в якості головного тренера команди «Гірник-Спорт-2». Про це повідомляє пресслужба клубу з Горішніх Плавнів.

- У четвер, 8 липня, напередодні вечірнього тренування 59-річного фахівця команді представив спортивний директор ФК «Гірник-Спорт» Олексій Шалаєв. Свою нову команду Сергій Свистун готуватиме до найближчого матчу чемпіонату Полтавської області з футболу. Він пройде у суботу, 10 липня. У виїзній грі 11-го туру «Гірник-Спорт-2» зустрінеться із командою «Семенівка», - йдеться у повідомленні.

У тренерському штабі Сергія Свистуна працюватимуть Володимир Корольков та Євгеній Слива, які є в команді граючими тренерами. Останнім місцем роботи нинішнього головного тренера другої команди «гірників» був кременчуцький «Кремінь», який він очолив наприкінці квітня у статусі виконуючого обов’язки головного тренера. Разом із кременчуцькою командою Свистун завершив чемпіонат України у Першій лізі та допомагав тренерському штабу у «Кремені-2».



Сергій Свистун має багату ігрову кар’єру та був забивним форвардом. Грав на позиції нападаючого у таких клубах, як «Металіст» (Харків), СКА «Київ», «Шахтар» (Донецьк) та інших. Є у нинішнього наставника «Гірник-Спорту-2» вдалі виступи і закордоном. Кращі роки своєї ігрової кар’єри він провів в Угорщині, де відіграв у більш ніж вісімдесят матчів за клуби «Диошдьєр» та «Спартакус Ньїредьхаза». У 1998-1999 роках Сергій Свистун виконував функції граючого тренера у «Гірник-Спорту», за який провів 35 матчів та забив 10 м’ячів.

Протягом тренерської кар’єри працював у таких командах як «Адомс», «Атлант», «Кремінь» (усі - Кременчук), «Ворскла» U-21 (Полтава). У період 2012-2013 рр. виконував обов’язки головного тренера «Ворскли».