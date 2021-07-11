Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь-2» розписав мирову на виїзді

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 280

 

Клуб із сусідніх Горішніх Плавнів під керівництвом нового тренера завоював перемогу

Футбольний клуб Кремінь-2 зіграв на виїзді у Новій Галещині. Кременчуцька команда розписала мирову.

Результати туру (10 липня):

  • «Семенівка» (Семенівка) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - 1:4
  • «Альтаір» (Бутенки) - «Дружба» (Очеретувате) - 0:3
  • «Стандарт» (Нові Санжари) - «Темп» (Градизьк) - 7:0
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - 0:0
  • Ягуар (Кременчук) - команда вільна від ігор

Анонс 12 тур (17 липня):

  • «Дружба» (Очеретувате) - «Семенівка» (Семенівка)
  • ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Альтаір» (Бутенки)
  • ФК «Гірник-Спорт-2» (Г. Плавні) - «Стандарт» (Н. Санжари)
  • «Темп» (Градизьк) - «Ягуар» (Кременчук)
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – команда вільна від ігор

13 тур (24 липня):

  • «Семенівка» (Семенівка) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
  • «Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» (Очеретувате)
  • «Альтаір» (Бутенки) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
  • «Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
  • «Темп» (Градизьк) – команда вільна від ігор
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Ягуар Кремінь-2
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