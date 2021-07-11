«Кремінь-2» розписав мирову на виїзді
Сьогодні, 15:05
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Клуб із сусідніх Горішніх Плавнів під керівництвом нового тренера завоював перемогу
Футбольний клуб Кремінь-2 зіграв на виїзді у Новій Галещині. Кременчуцька команда розписала мирову.
Результати туру (10 липня):
- «Семенівка» (Семенівка) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - 1:4
- «Альтаір» (Бутенки) - «Дружба» (Очеретувате) - 0:3
- «Стандарт» (Нові Санжари) - «Темп» (Градизьк) - 7:0
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - 0:0
- Ягуар (Кременчук) - команда вільна від ігор
Анонс 12 тур (17 липня):
- «Дружба» (Очеретувате) - «Семенівка» (Семенівка)
- ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Альтаір» (Бутенки)
- ФК «Гірник-Спорт-2» (Г. Плавні) - «Стандарт» (Н. Санжари)
- «Темп» (Градизьк) - «Ягуар» (Кременчук)
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – команда вільна від ігор
13 тур (24 липня):
- «Семенівка» (Семенівка) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
- «Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» (Очеретувате)
- «Альтаір» (Бутенки) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
- «Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
- «Темп» (Градизьк) – команда вільна від ігор
Автор: Альона Душенко
Фото: Артем Коваленко