Де і коли 12 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

12 липня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП (та ПЛ) світла не буде за адресами:

вул. Вадима Пугачова, 12, 12а,

вул. Марусі Чурай,

вул. Козацька,

вул. Джерельна,

вул. Спасопреображенська,

вул. Солов'їна,

пров. Рокосовського,

пров. Делегатський,

пров. Ровенський.

З 6.00 до 18.00 через оперативні перемикання на ПЛ-10 кВ світла не буде за наступними адресами:

кварт. 304,

вул. Рокосовського,

вул. Індустріальна,

вул. Велико-Кохнівська,

вул. Олеся Древаля,

вул. Ціолковського,

вул. Ковальова,

вул. Нечуй-Левицького,

вул. Мечнікова,

вул. Нижньовартівська,

вул. Козацька,

вул. Рокосовського,

вул. Джерельна,

вул. Плєханова,

пров. Делегатський,

пров. Ровенський,

пров. Гомельський,

пров. Рокосовського,

пров. Прибережний,

пров. Великокохнівський,

пров. Ціолковського,

пров. Індустріальний,

пр. Індустріальний,

туп. Сонячний,

туп. Шостаковича.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами: