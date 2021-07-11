Кременчук

Де і коли 12 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 563

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

12 липня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП (та ПЛ) світла не буде за адресами:

  • вул. Вадима Пугачова, 12, 12а,
  • вул. Марусі Чурай,
  • вул. Козацька,
  • вул. Джерельна,
  • вул. Спасопреображенська,
  • вул. Солов'їна,
  • пров. Рокосовського,
  • пров. Делегатський,
  • пров. Ровенський.

З 6.00 до 18.00 через оперативні перемикання на ПЛ-10 кВ світла не буде за наступними адресами:

  • кварт. 304,
  • вул. Рокосовського,
  • вул. Індустріальна,
  • вул. Велико-Кохнівська,
  • вул. Олеся Древаля,
  • вул. Ціолковського,
  • вул. Ковальова,
  • вул. Нечуй-Левицького,
  • вул. Мечнікова,
  • вул. Нижньовартівська,
  • вул. Козацька,
  • вул. Рокосовського,
  • вул. Джерельна,
  • вул. Плєханова,
  • пров. Делегатський,
  • пров. Ровенський,
  • пров. Гомельський,
  • пров. Рокосовського,
  • пров. Прибережний,
  • пров. Великокохнівський,
  • пров. Ціолковського,
  • пров. Індустріальний,
  • пр. Індустріальний,
  • туп. Сонячний,
  • туп. Шостаковича.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний,
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Карбишева,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Рокітнянська.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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