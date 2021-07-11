Де і коли 12 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
12 липня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП (та ПЛ) світла не буде за адресами:
- вул. Вадима Пугачова, 12, 12а,
- вул. Марусі Чурай,
- вул. Козацька,
- вул. Джерельна,
- вул. Спасопреображенська,
- вул. Солов'їна,
- пров. Рокосовського,
- пров. Делегатський,
- пров. Ровенський.
З 6.00 до 18.00 через оперативні перемикання на ПЛ-10 кВ світла не буде за наступними адресами:
- кварт. 304,
- вул. Рокосовського,
- вул. Індустріальна,
- вул. Велико-Кохнівська,
- вул. Олеся Древаля,
- вул. Ціолковського,
- вул. Ковальова,
- вул. Нечуй-Левицького,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нижньовартівська,
- вул. Козацька,
- вул. Рокосовського,
- вул. Джерельна,
- вул. Плєханова,
- пров. Делегатський,
- пров. Ровенський,
- пров. Гомельський,
- пров. Рокосовського,
- пров. Прибережний,
- пров. Великокохнівський,
- пров. Ціолковського,
- пров. Індустріальний,
- пр. Індустріальний,
- туп. Сонячний,
- туп. Шостаковича.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Карбишева,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Рокітнянська.