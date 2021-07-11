Троїцький театр змагається за приз глядацьких симпатій: кременчужани можуть підтримати митців

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Троїцький театр під керівництвом Сергія Ситника приймає участь у фестивалі Театр.NET - PROFI

Кременчуцький Троїцький театр під керівництвом Сергія Ситника приймає участь у фестивалі Театр.NET - PROFI та є номінантом на «Приз глядацьких симпатій» у номінації «Професійні театри». Міський палац культури Кременчука запрошує містян підтримати кременчуцьких митців.

Проголосувати за наших можна за цим посиланням .

У списку номінантів треба вибрати громадську організацію «Кременчуцький Троїцький театр», м. Кременчук, моновистава – «мАсква-пИтушки» или «Кони беспредела», режисер, актор – Сергій Ситник.

Переглянути виставу можна ТУТ.