Троїцький театр змагається за приз глядацьких симпатій: кременчужани можуть підтримати митців

Кременчуцький Троїцький театр під керівництвом Сергія Ситника приймає участь у фестивалі Театр.NET - PROFI та є номінантом на «Приз глядацьких симпатій» у номінації «Професійні театри». Міський палац культури Кременчука запрошує містян підтримати кременчуцьких митців.
Проголосувати за наших можна за цим посиланням.
У списку номінантів треба вибрати громадську організацію «Кременчуцький Троїцький театр», м. Кременчук, моновистава – «мАсква-пИтушки» или «Кони беспредела», режисер, актор – Сергій Ситник.
Переглянути виставу можна ТУТ.