Майже в нормі: індекс ЛКП в Сухому Кагамлику становить 6000 при нормі у 5000

Чергові результати перевірки забрудненості води біля пляжів Кременчука оприлюднив 16 липня Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, показники забрудненості води не відповідають вимогам:
Високий індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість, а його нормальне значення різниться в залежності від класу водойми. При потраплянні в організм людини лактопозитивна кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, які особливо небезпечні для дітей.
Купатися кременчужанам все ще не рекомендують.