Майже в нормі: індекс ЛКП в Сухому Кагамлику становить 6000 при нормі у 5000

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На Центральному пляжі Кременчука ситуація не настільки втішна

Чергові результати перевірки забрудненості води біля пляжів Кременчука оприлюднив 16 липня Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, показники забрудненості води не відповідають вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 6 000, кінець пляжу 6 000, (допустиме значення – 5 000);

р. Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 240 000, кінець пляжу 240 000, (допустиме значення - 10 000).

Високий індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість, а його нормальне значення різниться в залежності від класу водойми. При потраплянні в організм людини лактопозитивна кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, які особливо небезпечні для дітей.

Купатися кременчужанам все ще не рекомендують.