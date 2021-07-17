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Кременчук, Культура, Украина, Мир, Полтавщина

З серпня полтавський телеканал «Центральний» не працюватиме

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 315

 

Працівникам телеканалу запропонували звільнитися за згодою сторін

13 липня на телеканалі «Центральний» відбулося зібрання колективу, на якому новий гендиректор Антон Озадовський (він же директор радіо «П’ятниця») повідомив, що з серпня телеканал припиняє своє існування. Про це повідомляє «Полтавщина».

Новий власник цього медіа-ресурсу будує всеукраїнський проект. Тому працівники телеканалу, які мають бажання приєднатися до нього, можуть продовжити працювати у Києві. Інші — можуть йти.

Обладнання телеканалу буде демонтоване. При цьому працівникам телеканалу запропонували звільнитися за згодою сторін.

Нагадаємо, що 2 липня у полтавського телеканалу «Центральний» (юридична назва ТОВ «Студія «Місто») змінився власник. Згідно з реєстром Міністерства юстиції, замість Ганни Рибалки новим засновником телеканалу стало ТОВ «Інвестиції в розвиток», 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: телебачення
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