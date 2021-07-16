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Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги в лікуванні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 547

 Маленька кременчужанка має діагноз ДЦП

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування дівчинки. 

«Останній тиждень кричала не своїм голосом та роздирала обличчя», - мама Карини Шарлай збирає допомогу

- Карюшка снова возвращается в своё состояние нервозности, боли и мучений, и с каждым днём это все усиливается, по времени и по количеству припадков. А мне так хочется видеть на её лице улыбку, и радость в глазах. Но пока к сожалению, это очень редкое явление. Пока в нашей жизни больше боли, чем радости. Ну, что ж! Мы будем и дальше двигаться в плане лечения. Для Карюши лечение именно сейчас очень важно, ведь время работает против, - поділилася мама дівчинки. 

На лікування Карини Шарлай потрібні кошти.
Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)
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Автор: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога
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