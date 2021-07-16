Кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги в лікуванні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 547

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування дівчинки.

- Карюшка снова возвращается в своё состояние нервозности, боли и мучений, и с каждым днём это все усиливается, по времени и по количеству припадков. А мне так хочется видеть на её лице улыбку, и радость в глазах. Но пока к сожалению, это очень редкое явление. Пока в нашей жизни больше боли, чем радости. Ну, что ж! Мы будем и дальше двигаться в плане лечения. Для Карюши лечение именно сейчас очень важно, ведь время работает против, - поділилася мама дівчинки.

На лікування Карини Шарлай потрібні кошти.

Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)