На Молодіжному кременчужани без проблем отримали бустерну дозу

Вчора, 8 січня, вакциновано 265 кременчужан: по першій дозі отримали 52 громадянина, по другій - 164, бустерною дозою вакциновано 49 осіб. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Бустерну дозу у Кременчуці дають нерівномірно. Якщо у Міському палаці культури журналіст Телеграфа не міг отримати третю дозу. То одразу двоє мешканців Молодіжного поділилися, що без проблем вкололи Pfizer (у них перша й друга вакцина AstraZeneca). Ще один мешканець консультувався у поліклініці, то без проблем давали на вибір Pfizer та Moderna.
Сьогодні, 9 січня, у Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna:
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