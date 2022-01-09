На Молодіжному кременчужани без проблем отримали бустерну дозу

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Вчора, 8 січня, вакциновано 265 кременчужан: по першій дозі отримали 52 громадянина, по другій - 164, бустерною дозою вакциновано 49 осіб. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

107380 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою

100899 осіб отримали по дві дози

16 осіб отримали додаткову дозу

140 - отримали бустерну (третю) дозу

Бустерну дозу у Кременчуці дають нерівномірно. Якщо у Міському палаці культури журналіст Телеграфа не міг отримати третю дозу. То одразу двоє мешканців Молодіжного поділилися, що без проблем вкололи Pfizer (у них перша й друга вакцина AstraZeneca). Ще один мешканець консультувався у поліклініці, то без проблем давали на вибір Pfizer та Moderna.

Сьогодні, 9 січня, у Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna:

у приміщенні Міського палацу культури за адресою бульвар Пушкіна, 2 з 9.00 до 18.00

в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 09.00 до 19.00

в приміщенні торгівельного гіпермаркету "Амстор" за адресою вулиця Олександра Халаменюка, 7 з 10.00 до 16.00

в приміщенні будівельного гіпермаркету "Нова лінія" за адресою вулиця Київська, 66 А.

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