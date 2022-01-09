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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На Молодіжному кременчужани без проблем отримали бустерну дозу

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 655

 

У місті працює кілька центрів вакцинації 

Вчора, 8 січня, вакциновано 265 кременчужан: по першій дозі отримали 52 громадянина, по другій - 164, бустерною дозою вакциновано 49 осіб. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

  • 107380 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою
  • 100899 осіб отримали по дві дози
  • 16 осіб отримали додаткову дозу
  • 140 - отримали бустерну (третю) дозу

Бустерну дозу у Кременчуці дають нерівномірно. Якщо у Міському палаці культури журналіст Телеграфа не міг отримати третю дозу. То одразу двоє мешканців Молодіжного поділилися, що без проблем вкололи Pfizer (у них перша й друга вакцина AstraZeneca). Ще один мешканець консультувався у поліклініці, то без проблем давали на вибір Pfizer та Moderna. 

Сьогодні, 9 січня, у Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna:

  • у приміщенні Міського палацу культури за адресою бульвар Пушкіна, 2 з 9.00 до 18.00
  • в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 09.00 до 19.00
  • в приміщенні торгівельного гіпермаркету "Амстор" за адресою вулиця Олександра Халаменюка, 7 з 10.00 до 16.00
  • в приміщенні будівельного гіпермаркету "Нова лінія" за адресою вулиця Київська, 66 А.

Не пропустіть можливості захистити себе та своїх близьких.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус вакцинація бустерна доза Центр вакцинації
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