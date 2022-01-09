Розшукують свідків ДТП у якому збили кременчужанина

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 959

Якщо ви бачили момент ДТП або у вас є відео з реєстратора - надайте будь ласка родині потерпілого

До редакції Телеграфа звернулася кременчужанка Наталія, яка розшукує свідків ДТП в якому постраждав її син. ДТП сталося 28 грудня близько 16.30 на проспекті Свободи, неподалік вулиці Переяславської (район Троїцького ринку).

- Він переходив дорогу. Одну смугу пройшов, а на іншій його збила сіра Тайота, - зауважила жінка.

За словами Наталії, у хлопця діагностували перелом черепа та гематоми. Хлопця лікували у Полтаві й лише перед Різдвом він повернувся додому.

Якщо ви стали свідком ДТП або у вас є відео з реєстратора - надайте будь ласка родині потерпілого. Контакти мами Наталії 097-455-74-46.