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Кременчук, Освіта

Батькам доведеться платити з власної кишені: учнівські проїзні в Кременчуці не повернуть

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 838

 

На думку міського голови, діти мають навчатися у тих школах, що розташовані в зоні пішої доступності

На засіданні виконкому, 6 січня, міський голова Кременчука Віталій Малецький прояснив ситуацію з проїзними для кременчуцьких школярів.

Кременчужани вимагають, аби пільговий проїзд для всіх школярів був безкоштовним
- Ми працюємо над електронним білетом. Після того, як буде він введений, ми побачимо пасажиропотік і будем працювати над тим, щоб забезпечити дітей під'їздом до шкіл там, де це потрібно. Наприклад, по 14-ій гімназії. Все інше - в зоні пішої доступності.

Судячи зі слів мера, переглядати рішення про відміну учнівських проїзних квитків, ніхто не збирається - тож батькам доведеться платити з власної кишені.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: проїзд
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