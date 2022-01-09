Батькам доведеться платити з власної кишені: учнівські проїзні в Кременчуці не повернуть

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 838

На думку міського голови, діти мають навчатися у тих школах, що розташовані в зоні пішої доступності

На засіданні виконкому, 6 січня, міський голова Кременчука Віталій Малецький прояснив ситуацію з проїзними для кременчуцьких школярів.

- Ми працюємо над електронним білетом. Після того, як буде він введений, ми побачимо пасажиропотік і будем працювати над тим, щоб забезпечити дітей під'їздом до шкіл там, де це потрібно. Наприклад, по 14-ій гімназії. Все інше - в зоні пішої доступності.

Судячи зі слів мера, переглядати рішення про відміну учнівських проїзних квитків, ніхто не збирається - тож батькам доведеться платити з власної кишені.