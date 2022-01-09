Вогнеборці загасили пожежу в господарчій будівлі Кременчуччини

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Ввечері 8 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватній господарчій будівлі на вул. Степовій у с. Пригарівка Козельщинської селищної територіальної громади Кременчуцького району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 19:45, а о 21:30 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає. Вогнем знищено шиферну покрівлю на площі 50 кв. м. Врятовано дану будівлю від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 7-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.