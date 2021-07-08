На території музею Більського городища з'явиться зона кемпінгу та декоративний курган

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Зараз у будівлі колишнього дитсадка вже виконали всі демонтажні роботи й підсилили будівельні конструкції

Будівлю колишнього дитсадка продовжують реконструювати під профільний музей та науково-дослідний центр заповідника «Більськ» – вже виконали всі демонтажні роботи й підсилили будівельні конструкції. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Роботи виконуються у межах програми Президента України «Велике будівництво».

Після оновлення будівлі на території зроблять зону кемпінгу, встановлять декоративний курган, тематичні скульптури і загалом облаштують благоустрій. Також музей буде пристосований для маломобільних груп населення.

Археологічні розкопки на історичній пам’ятці скіфської доби – Більському городищі – розпочалися ще на початку XX століття. Дослідники й нині знаходять унікальні експонати. Наукові фонди Більського заповідника вже налічують десятки тисяч знахідок, серед них є унікальні: предмети античного імпорту, рогове блюдо, феноменальні шкіряні вироби, золоті прикраси й не тільки. Усі вони будуть представлені на загал у новому музеї.

У музеї можна буде побачити усі найбільш цінні знахідки за понад сторічну історію вивчення Більського археологічного комплексу. Також у закладі будуть реставраційна, бібліотека, архів, де працюватимуть науковці, та спеціальні кімнати для зберігання знахідок – фондосховища, золота комора.