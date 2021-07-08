«Гайда на кухню!»: кременчуцьких школярів кличуть на вікторину про українські страви

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12-23 липня відбудеться онлайн-вікторина для школярів про страви й традиції української кухні «Гайда на кухню!».

У межах ініціативи Першої леді України Олени Зеленської щодо запровадження в Україні нових підходів до організації харчування в закладах освіти, надання інформаційної та методичної допомоги педагогічним працівникам і батькам з питань забезпечення якісною їжею дітей та учнівської молоді, формування в них навичок і культури здорового харчування Міністерство освіти і науки організовує низку заходів. Зокрема, МОН спільно з громадською організацією «Центр демократичних реформ і медіа» започатковує проєкт «Гайда на кухню!», який реалізується IREX за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), - йдеться у повідомленні від МОН.

Захід складається з трьох етапів:

6 кіл відбіркових ігор – у кожній грі беруть участь по 8-9 команд (у кожному із 6 кіл оберуть команду-переможця, які пройдуть у півфінал);

ігри півфіналу – серед 6 команд-півфіналістів буде обрано 3 команди, які пройдуть у фінал вікторини;

фінальна гра – зіграють 3 команди, одна з них стане абсолютним переможцем онлайн-вікторини.

Для участі потрібно:

зареєструвати команду від 3 до 5 учнів 7-10 класів закладів загальної середньої освіти (12-15 років) та закладів позашкільної освіти;

визначити в команді координатора/координаторку – відповідальну особу за організацію долучення та забезпечення доступу дітей до вікторини;

заповнити google-форму до 7 липня.

За поданими заявками оберуть 50 команд із різних закладів освіти України. Докладніше про вікторину тут .