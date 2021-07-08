«Допоможи другу»: у Кременчуці пройде благодійний концерт на підтримку безпритульних тварин

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 459

У неділю, 11 липня, у Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Допоможи другу». Про це ТЪ повідомила співробітниця КП «Спецсервіс-Кременчук» Альона Булка. Захід проводять для того, аби привернути увагу містян до теми допомоги безпритульним тваринам. Тож усі охочі зможуть фінансово підтримати братів наших менших, які не мають домівки.

На кременчужан чекає концертна програма, конкурс малюнків для дітей, а також можливість познайомитися з пухнастими вихованцями притулку. Крім того, на початку дійства організатори нагороджуватимуть волонтерів та організації, які надають допомогу «Спецсервісу» та безпритульним тваринам нашого міста.

Де: на літній сцені у Придніпровському парку.

Коли: початок о 16.00 (і орієнтовно до 21.00).