В Україні розбавлятимуть бензин: тепер офіційно

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 026 Коментарів: 5

Коли це станеться та чи безпечне таке паливо для автомобіля

Незабаром АЗС України почнуть розбавляти паливо спиртом: відповідний зконопроєкт в першому читанні підтримала Верховна Рада. «За» проголосували 293 депутати і, скоріш за все, законопроєкт № 356-д буде прийнято і в цілому.

Про що йдеться в законі?

Згідно документу, вміст біоетанолу в паливі має бути не менше ніж 5%. Єдиним виключенням стане бензин з октановим числом 98 і вище та паливо, яке виробляють для Збройних сил України.

В разі недотримання закону продавцям палива загрожує штраф в розмірі 7 прожиткових мінімумів (16 058 гривень) за кожну тону. За порушення строків надання інформації про вміст біоетанолу в паливі до 7 днів штраф складатиме 100 прожиткових мінімумів (229 400 гривень), а понад 7 днів – 150 прожиткових мінімумів (344 100 гривень).

Які переваги розбавленого палива?

Перш за все, прийняття закону покликане покращити екологічну ситуацію в Україні: використання розбавленого бензину менш шкідливе для навколишнього середовища. Подібна практика вже більше 10 років існує в Європі, проте там у водіїв є вибір: купувати звичайний бензин, але дорожче, або розбавлений на 5-7%, але дешевше. А в Бразилії взагалі вміст спирту в паливі становить 85%!

По-друге, використання спирту зменшить залежність країни від імпорту нафти та завантажить вітчизняні підприємства агропромислового комплексу.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в інтерв’ю finance.ua пояснив:

- Зараз в бензин для підвищення октанового числа і поліпшення згорання додають присадки - продукти нафтохімії. Біоетанол – більш «здоровий» аналог цих присадок. Суть палива не змінюється: це як в чай додати цукрозамінник замість цукру

Чи безпечне використання такого палива для двигунів?

Один з авторів законопроєкту Андрій Герус однозначно стверджує, що небезпеки немає: така частка біоетанолу ніяк не зашкодить авто.

Але слід зауважити, що шкоди не буде лише за умови сумлінного дотримання технології виробником. Якщо ж спиртобензинова суміш приготовлена ​​з порушенням технології (спирт погано змішаний з бензином або розбавлений водою), це може викликати детонацію (мікровибухи) пального в циліндрах двигуна, що в рази прискорить його знос. Особливо небезпечна така неякісна суміш взимку: вода може замерзнути в паливному фільтрі або насосі, і автомобіль зламається.