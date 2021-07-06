Кременчук

В Кременчуці стався прорив мережі водопостачання: подекуди перекрили воду

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Ведуться роботи з відновлення роботи мережі

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 6 липня о 10.52 стався прорив мережі водопостачання по вулиці Верхньодніпровська 43.

У зв'язку з цим холодне водопостачання припинено за адресами:

  • вул. Верхньодніпровська, 39-47;
  • вул. Івана Приходька, 97-111;
  • вул. Олександрійська, 2, 5.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: водопостачання аварія
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