В Кременчуці стався прорив мережі водопостачання: подекуди перекрили воду

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КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 6 липня о 10.52 стався прорив мережі водопостачання по вулиці Верхньодніпровська 43.

У зв'язку з цим холодне водопостачання припинено за адресами: