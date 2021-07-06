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У Полтаві Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів, які йшли регульованим переходом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 801

 

Чоловік у лікарні, жінка отримала не тяжкі травми

У Полтаві Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів, які йшли регульованим переходом. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 5 липня близько 20.25 біля ТЦ «Конкорд». 

У результаті аварії постраждав 65-річний чоловік. Його забрали до лікарні. Жінка отримала не тяжкі травми, госпіталізація не знадобилася. 

За кермом автівки був 60-річний водій. 

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч.1 ст.286) відкрили кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі
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