У Полтаві Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів, які йшли регульованим переходом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 801

Чоловік у лікарні, жінка отримала не тяжкі травми

У Полтаві Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів, які йшли регульованим переходом. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 5 липня близько 20.25 біля ТЦ «Конкорд».

У результаті аварії постраждав 65-річний чоловік. Його забрали до лікарні. Жінка отримала не тяжкі травми, госпіталізація не знадобилася.

За кермом автівки був 60-річний водій.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч.1 ст.286) відкрили кримінальне провадження.