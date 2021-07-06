Зі Стамбулу до Кременчука вирушила частина техніки для будівництва нового мосту

Доставка здійснюється по Чорному морю
Зі Стамбулу до Кременчука вже вирушила частина техніки, яка буде використовуватися при будівництві нового мосту. Доставка механізмів здійснюється по Чорному морю.
Очікуємо значну кількість будівельної та допоміжної техніки: баржі, плавзасоби, буксири, кран на баржі вантажопідйомністю до 165 тонн, гусеничні та самохідні крани, навантажувачі, бульдозер, грейдер, бетонозмішувачі, екскаватор, бурильна установка.
Нагадаємо, що роботи з будівництва мосту здійснює компанія Doğuş Grubu. Новий міст будуватиметься паралельно до старого. Він буде вантовий з двома пілонами і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.
На правому березі Дніпра міст буде сполучатися з автошляхом Н-08 Дніпро-Маріуполь. В районі Літературного провулку буде збудовано транспортну розв’язку. На лівому березі міст буде сполучатися з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема початок будівництва буде сполучатися з вул. Велика Набережна. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях.