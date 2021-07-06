Зі Стамбулу до Кременчука вирушила частина техніки для будівництва нового мосту

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 093 Коментарів: 1

Зі Стамбулу до Кременчука вже вирушила частина техніки, яка буде використовуватися при будівництві нового мосту. Доставка механізмів здійснюється по Чорному морю.

Очікуємо значну кількість будівельної та допоміжної техніки: баржі, плавзасоби, буксири, кран на баржі вантажопідйомністю до 165 тонн, гусеничні та самохідні крани, навантажувачі, бульдозер, грейдер, бетонозмішувачі, екскаватор, бурильна установка.



Нагадаємо, що роботи з будівництва мосту здійснює компанія Doğuş Grubu. Новий міст будуватиметься паралельно до старого. Він буде вантовий з двома пілонами і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

На правому березі Дніпра міст буде сполучатися з автошляхом Н-08 Дніпро-Маріуполь. В районі Літературного провулку буде збудовано транспортну розв’язку. На лівому березі міст буде сполучатися з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема початок будівництва буде сполучатися з вул. Велика Набережна. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях.