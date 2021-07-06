Суд продовжив термін тримання під вартою 15-річному хлопцю, якого звинувачують у зґвалтуванні дівчини з Бреусівки

Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги місцеві мешканці. За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої. Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304).