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Суд продовжив термін тримання під вартою 15-річному хлопцю, якого звинувачують у зґвалтуванні дівчини з Бреусівки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 497

Підліток проведе у ізоляторі тимчасового тримання й наступні 60 днів

15-річному хлопцю, якого звинувачують у зґвалтуванні дівчини з Бреусівки, продовжили термін тримання під вартою. Про це повідомляє Комсомольський міський суд Полтавської області.

Підліток проведе у ізоляторі тимчасового тримання й наступні 60 днів. Розмір застави не визначали. 

Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги місцеві мешканці. За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої. Наразі слідчі  поліції здійснюють розслідування  за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння  зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304).


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Автор: Юлия Волынская
Теги: зґвалтування Бреусівка суд
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