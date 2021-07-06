Сьогодні, 6 липня, у райраді намагаються провести позачергову сесію.
Це вже друга спроба Дмитра Колотієвського (після свого обрання) провести сесію райради. Перша, 30 травня, наштовхнулася на спротив.
Тоді перед приміщенням райради молоді люди влаштували акцію протесту. У оточенні голови райради кажуть — це представники Молодіжного парламенту.
Цього разу сесії знов передували сутички. Фактично у райраді триває протистояння між політичними силами. З одного боку - «За майбутнє». З іншого боку - «Довіра» і «Рідне місто». Саме вони нині й ділять владу в районі.
10.08. Сесія починається з кордоном праврохорнців.
10.12. Депутати штовхаються з правоохоронцями - в хід йдуть кулаки.
10.15. На робочі місця пропускають за викликом головуючого Колотієвського. Грає гімн, у залі крики «Ганьба!» та сирени.
10.25. Представники «За майбутнє» скаржаться, що їх не пустили до зали. У залі віцемерка та депутатка облради Ольга Усанова, депутат міськради і голова фракції «За майбутнє» Микола Бокован, керівниця апарату міського голови Світлана Пищита, директор дитячого табору «Зоряний» і депутат міськради Григорій Угніч, керівниця департаменту соцзахисту Кременчука Марина Доценко.
Марина Доценко - чиновнниця і депутатка райради намагається пройти
10.35. Хлопці, які штовхалися, пояснили, що вони помічники депутатів, і хочуть, щоб депутатів пропустили на робочі місця.
10.38. Пустили не лише «За майбутнє», але й ОПЗЖ, стверджує Максим Савельєв, який представився помічником депутата Казим-Заде.
10.39. Натомість Колотієвський просить зареєструватися дкпутатів. Самаркін ходить по залі.
10.53. Конфлікт у тому, що опозиція Колотієвського не хоче реєструватися до участі в сесії, а без реєстрації не пускають на робочі місця
10.55. Екс-голова райради Самаркін пояснив, що сесію не визнає та реєструватись не хоче.
10.56. Оголосили перерву. Депутати, які не реєструвалися, кажуть, що все одно мають право пройти на свої місця в залі. В перерві пишуть заяви про перешкоджання депутатській діяльності.
11.00. Сесія відновилась під сирени.
11.01. Представники «За майбутнє» стали кордоном перед правоохоронцями і зробили заяву, що сесія незаконна. Озвучила її депутат Лариса Дзюба, керівниця терцентру. Знову крики «Ганьба» та сирени.
Віцемерка Усанова роздає розпорядження
11.10. До слова, посадові особи, які є чиновниками та одночасно депутатами міськради та облради, кажуть, що взяли відпустки. У залі помічений, наприклад, віцемер і депутат облради Руслан Проценко.
11.32. Оголосили перерву, бо невідома особа вимкнула світло. У перерві коментар дав Колотієвський. Сказав, нехай депутати реєструються, і тоді проходять на робочі місця. Стверджує, що реєстрація передбачена ренламентом.
11.35. Електроенергію відновили.
11.37. Колотієвський пояснив ТЬ, що правоохоронців попросили забезпечити порядок у залі і кордон вибудували вони самі, щоб уникнути провокацій.
11.39. Сесія за поліцейським кордоном продовжується. Йде розгляд кадрових питань та про зарплату голови райради і його заступників.
11.44. В коридорі теж кордон. Поліцейські сказали, що їм дали вказівку нікого не впускати і не випускати. Перекритий вхід до зали з іншого боку.
Віцемери Проценко та Усанова радяться в коридорі
11.48. Сесія йде під звуки сирени.
12.25. Біля будівлі райрали помічений нардеп Олексій Мовчан, у залі він з'явився згодом, не одразу. У залі періодично лунають крики "ганьба", але головуючий Дмитро Колотієвський сесію веде.
Про те, чим завершилася сесія, ми повідомимо додатково.
Питання, які пропонується винести на розгляд ради:
1)Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району в 2020 році.
2)Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території Кременчуцького району в 2020 році.
3)Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2021 року.
4)Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року.
5)Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації.
6)Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік (нової редакції).
7)Про передачу в комунальну власність Семенівської селищної ради з балансу Семенівської районної ради експертної оцінки земельної ділянки.
8)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі виконавчого апарату Глобинської районної ради.
9)Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації.
10)Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.
11)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради майна, яке перебувало на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації та використовувалося Комунальним закладом «Глобинська централізована бібліотечна система».
12)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради.
13)Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим за ними майном.
14)Про надання дозволу на перерахування залишків коштів спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) по КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» та КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.
15)Про надання дозволу на перерахування залишків коштів зі спеціальних рахунків відділу освіти Глобинської райдержадміністрації по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» та КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.
16)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Комунальний заклад «Глобинська централізована бібліотечна система» та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді разом із закріпленими за нею фондами, нематеріальними активами, а також основними та малоцінними матеріальними активами, розташованими на території Градизької селищної територіальної громади.
17)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Глобинська районна виборча комісія Полтавської області» та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді.
18)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді.
19)Про передачу в комунальну власність Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.
20)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської територіальної громади основних та малоцінних матеріальних активів, які перебувають на балансі сектору освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації.
21)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської селищної ради рухомого майна, що перебуває на балансі сектору культури, молоді та спорту Козельщинської районної державної адміністрації.
22)Про ліквідацію юридичної особи «Ганівська загальноосвітня школа І ступеня Козельщинської районної ради Полтавської області».
23) Про ліквідацію юридичної особи «Козельщинська районна виборча комісія Полтавської області».
24)Про внесення змін до рішення від 24.12.2020р. «Про передачу майнового комплексу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району».
25)Про внесення змін до рішення від 18.02.2021р. «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді основних та малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном Глобинської районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації».
26)Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 18.05.2018р. «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади».
27)Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 25.09.2018р. «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади».
28)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.
29)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.
30)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.
31)Про виключення зі списку присяжних Кременчуцького районного суду Полтавської області Людмили РАДОЧИН.
32)Про виконання програм з різних напрямків діяльності, прийнятих Кременчуцькою районною радою.
33)Про затвердження розпоряджень голови районної ради.