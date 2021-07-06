У Кременчуцькій райраді знову сутички: ділять владу (трансляція, доповнюється)

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 1 793 Коментарів: 18

Сьогодні, 6 липня, у райраді намагаються провести позачергову сесію.

Це вже друга спроба Дмитра Колотієвського (після свого обрання) провести сесію райради. Перша, 30 травня, наштовхнулася на спротив.

Тоді перед приміщенням райради молоді люди влаштували акцію протесту. У оточенні голови райради кажуть — це представники Молодіжного парламенту.

Цього разу сесії знов передували сутички. Фактично у райраді триває протистояння між політичними силами. З одного боку - «За майбутнє». З іншого боку - «Довіра» і «Рідне місто». Саме вони нині й ділять владу в районі.



10.08. Сесія починається з кордоном праврохорнців.

10.12. Депутати штовхаються з правоохоронцями - в хід йдуть кулаки.

10.15. На робочі місця пропускають за викликом головуючого Колотієвського. Грає гімн, у залі крики «Ганьба!» та сирени.



10.25. Представники «За майбутнє» скаржаться, що їх не пустили до зали. У залі віцемерка та депутатка облради Ольга Усанова, депутат міськради і голова фракції «За майбутнє» Микола Бокован, керівниця апарату міського голови Світлана Пищита, директор дитячого табору «Зоряний» і депутат міськради Григорій Угніч, керівниця департаменту соцзахисту Кременчука Марина Доценко.

Марина Доценко - чиновнниця і депутатка райради намагається пройти





10.35. Хлопці, які штовхалися, пояснили, що вони помічники депутатів, і хочуть, щоб депутатів пропустили на робочі місця.

10.38. Пустили не лише «За майбутнє», але й ОПЗЖ, стверджує Максим Савельєв, який представився помічником депутата Казим-Заде.

10.39. Натомість Колотієвський просить зареєструватися дкпутатів. Самаркін ходить по залі.

10.53. Конфлікт у тому, що опозиція Колотієвського не хоче реєструватися до участі в сесії, а без реєстрації не пускають на робочі місця

10.55. Екс-голова райради Самаркін пояснив, що сесію не визнає та реєструватись не хоче.

10.56. Оголосили перерву. Депутати, які не реєструвалися, кажуть, що все одно мають право пройти на свої місця в залі. В перерві пишуть заяви про перешкоджання депутатській діяльності.

11.00. Сесія відновилась під сирени.



11.01. Представники «За майбутнє» стали кордоном перед правоохоронцями і зробили заяву, що сесія незаконна. Озвучила її депутат Лариса Дзюба, керівниця терцентру. Знову крики «Ганьба» та сирени.



Віцемерка Усанова роздає розпорядження

11.10. До слова, посадові особи, які є чиновниками та одночасно депутатами міськради та облради, кажуть, що взяли відпустки. У залі помічений, наприклад, віцемер і депутат облради Руслан Проценко.

11.32. Оголосили перерву, бо невідома особа вимкнула світло. У перерві коментар дав Колотієвський. Сказав, нехай депутати реєструються, і тоді проходять на робочі місця. Стверджує, що реєстрація передбачена ренламентом.

11.35. Електроенергію відновили.

11.37. Колотієвський пояснив ТЬ, що правоохоронців попросили забезпечити порядок у залі і кордон вибудували вони самі, щоб уникнути провокацій.

11.39. Сесія за поліцейським кордоном продовжується. Йде розгляд кадрових питань та про зарплату голови райради і його заступників.

11.44. В коридорі теж кордон. Поліцейські сказали, що їм дали вказівку нікого не впускати і не випускати. Перекритий вхід до зали з іншого боку.



Віцемери Проценко та Усанова радяться в коридорі

11.48. Сесія йде під звуки сирени.

12.25. Біля будівлі райрали помічений нардеп Олексій Мовчан, у залі він з'явився згодом, не одразу. У залі періодично лунають крики "ганьба", але головуючий Дмитро Колотієвський сесію веде.

Про те, чим завершилася сесія, ми повідомимо додатково.