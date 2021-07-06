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У Кременчуцькій райраді знову сутички: ділять владу (трансляція, доповнюється)

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 1 793 Коментарів: 18

 

Знову галасують представники «За майбутнє»

Сьогодні, 6 липня, у райраді намагаються провести позачергову сесію.

Це вже друга спроба Дмитра Колотієвського (після свого обрання) провести сесію райради. Перша, 30 травня, наштовхнулася на спротив.

Тоді перед приміщенням райради молоді люди влаштували акцію протесту. У оточенні голови райради кажуть — це представники Молодіжного парламенту.

 

Цього разу сесії знов передували сутички. Фактично у райраді триває протистояння між політичними силами. З одного боку - «За майбутнє». З іншого боку - «Довіра» і «Рідне місто». Саме вони нині й ділять владу в районі.

10.08. Сесія починається з кордоном праврохорнців. 

10.12. Депутати штовхаються з правоохоронцями - в хід йдуть кулаки.

10.15. На робочі місця пропускають за викликом головуючого Колотієвського. Грає гімн, у залі крики «Ганьба!» та сирени.

10.25. Представники «За майбутнє» скаржаться, що їх не пустили до зали. У залі віцемерка та депутатка облради Ольга Усанова, депутат міськради і голова фракції «За майбутнє» Микола Бокован, керівниця апарату міського голови Світлана Пищита, директор дитячого табору «Зоряний» і депутат міськради Григорій Угніч, керівниця департаменту соцзахисту Кременчука Марина Доценко.

 

Марина Доценко - чиновнниця і депутатка райради намагається пройти


10.35. Хлопці, які штовхалися, пояснили, що вони помічники депутатів, і хочуть, щоб депутатів пропустили на робочі місця.

 

10.38. Пустили не лише «За майбутнє», але й ОПЗЖ, стверджує Максим Савельєв, який представився помічником депутата Казим-Заде.

10.39. Натомість Колотієвський просить зареєструватися дкпутатів. Самаркін ходить по залі.

10.53. Конфлікт у тому, що опозиція Колотієвського не хоче реєструватися до участі в сесії, а без реєстрації не пускають на робочі місця

10.55. Екс-голова райради Самаркін пояснив, що сесію не визнає та реєструватись не хоче.

10.56. Оголосили перерву. Депутати, які не реєструвалися, кажуть, що все одно мають право пройти на свої місця в залі. В перерві пишуть заяви про перешкоджання депутатській діяльності.

11.00. Сесія відновилась під сирени.

11.01. Представники «За майбутнє» стали кордоном перед правоохоронцями і зробили заяву, що сесія незаконна. Озвучила її депутат Лариса Дзюба, керівниця терцентру. Знову крики «Ганьба» та сирени.


Віцемерка Усанова роздає розпорядження

11.10. До слова, посадові особи, які є чиновниками та одночасно депутатами міськради та облради, кажуть, що взяли відпустки. У залі помічений, наприклад, віцемер і депутат облради Руслан Проценко.

 

11.32. Оголосили перерву, бо невідома особа вимкнула світло. У перерві коментар дав Колотієвський. Сказав, нехай депутати реєструються, і тоді проходять на робочі місця. Стверджує, що реєстрація передбачена ренламентом. 

11.35. Електроенергію відновили.

11.37. Колотієвський пояснив ТЬ, що правоохоронців попросили забезпечити порядок у залі і кордон вибудували вони самі, щоб уникнути провокацій.

11.39. Сесія за поліцейським кордоном продовжується. Йде розгляд кадрових питань та про зарплату голови райради і його заступників.

 

11.44. В коридорі теж кордон. Поліцейські сказали, що їм дали вказівку нікого не впускати і не випускати. Перекритий вхід до зали з іншого боку.

 
Віцемери Проценко та Усанова радяться в коридорі

11.48. Сесія йде під звуки сирени.

 

12.25. Біля будівлі райрали помічений нардеп Олексій Мовчан, у залі він з'явився згодом, не одразу. У залі періодично лунають крики "ганьба", але головуючий Дмитро Колотієвський сесію веде. 

Про те, чим завершилася сесія, ми повідомимо додатково.

Питання, які пропонується винести на розгляд ради:

1)Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району в 2020 році.

2)Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території Кременчуцького району в 2020 році.

3)Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2021 року.

4)Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року.

5)Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6)Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік (нової редакції).

7)Про передачу в комунальну власність Семенівської селищної ради з балансу Семенівської районної ради експертної оцінки земельної ділянки.

8)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі виконавчого апарату Глобинської районної ради.

9)Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації.

10)Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.

11)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради майна, яке перебувало на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації та використовувалося Комунальним закладом «Глобинська централізована бібліотечна система».

12)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради.

13)Про надання згоди на передачу Глобинській міській раді прав засновника бюджетних установ закладів освіти разом із закріпленим за ними майном.

14)Про надання дозволу на перерахування залишків коштів спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) по КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» та КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.

15)Про надання дозволу на перерахування залишків коштів зі спеціальних рахунків відділу освіти Глобинської райдержадміністрації по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» та КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.

16)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Комунальний заклад «Глобинська централізована бібліотечна система» та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді разом із закріпленими за нею фондами, нематеріальними активами, а також основними та малоцінними матеріальними активами, розташованими на території Градизької селищної територіальної громади.

17)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Глобинська районна виборча комісія Полтавської області» та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді.

18)Про вихід зі складу засновників юридичної особи «Відділ управління майном комунальної власності району» Глобинської районної ради та передачу всіх прав та повноважень засновника Градизькій селищній раді.

19)Про передачу в комунальну власність Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.

20)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської територіальної громади основних та малоцінних матеріальних активів, які перебувають на балансі сектору освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації.

21)Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської селищної ради рухомого майна, що перебуває на балансі сектору культури, молоді та спорту Козельщинської районної державної адміністрації.

22)Про ліквідацію юридичної особи «Ганівська загальноосвітня школа І ступеня Козельщинської районної ради Полтавської області».

23) Про ліквідацію юридичної особи «Козельщинська районна виборча комісія Полтавської області».

24)Про внесення змін до рішення від 24.12.2020р. «Про передачу майнового комплексу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району».

25)Про внесення змін до рішення від 18.02.2021р. «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді основних та малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном Глобинської районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації».

26)Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 18.05.2018р. «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району у комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади».

27)Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 25.09.2018р. «Про безоплатну передачу бюджетних установ закладів культури, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації, та майна, що перебуває на балансі вказаного галузевого відділу і належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ Козельщинського району в комунальну власність Козельщинської об’єднаної територіальної громади».

28)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

29)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

30)Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

31)Про виключення зі списку присяжних Кременчуцького районного суду Полтавської області Людмили РАДОЧИН.

32)Про виконання програм з різних напрямків діяльності, прийнятих Кременчуцькою районною радою.

33)Про затвердження розпоряджень голови районної ради.


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Автор: Татьяна Донченко Відео: Артем Коваленко
Теги: сесія районна рада
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Коментарі: 18

3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:16

По поводу гор воды. Министерство региональной политики советует писать запросы .

Надішліть, будь ласка, до Мінрегіону звернення до Відділу по роботі із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію, поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, електронна пошта zvg@minregion.gov.ua

1 1
109
GAndy:
Сьогодні, 10:35

Не понятно, а что там делает вицемерка и депутат миськрады? Свои интересы проталкивают? Гоните их сраной тряпкой.

 


25 0
326
1
vetalman:
Сьогодні, 10:36

теперь комунальна власнисть Кременчуга заметно увеличится ..Вот только некоторые громады с долгами будут 


7 0
109
GAndy:
Сьогодні, 10:37

И куда смотрят правоохранители, почему идет препятсвие работе Рады? Что за безответсвенность? Что за тетка с рупором?


11 0
326
1
vetalman:
Сьогодні, 10:42

а голова рады себе премии каждый месяц втихаря штампует ..главное все по Закону



шото зал для голосования в райраде подуставший ..надо лям на ремонт зала ..впервую очередь


1 6
3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:46

а де Пиддубна? виборы закончились , борьба за справедливость, тарифы и воду закончилась....


9 9
764
evil:
Сьогодні, 11:39

 

У залі помічений, наприклад, віцемер і депутат облради Руслан Проценко.

 

Все в сборе! Запирайте двери и пускайте газ!


25 0
572
shtai:
Сьогодні, 12:04

Цитата: evil

 

У залі помічений, наприклад, віцемер і депутат облради Руслан Проценко.

 

Все в сборе! Запирайте двери и пускайте газ!

Идеальный комментарий. Еще бы воплощение кто-то сделал...


12 0
512
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:25

Интересы людей так бы отстаивали ***!


3 32
320
JJAbrams:
Сьогодні, 12:45

Цитата: zzzzzz

а де Пиддубна? виборы закончились , борьба за справедливость, тарифы и воду закончилась....

Ну так ее хейтили все это время, а она хоть какие то акции устраивала, а теперь сидите без горячей воды, никто уже митинги устраивать не будет.


6 2
3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:49

так отстояли уже троллейбус по 5, маршрут по 8. Зато не барыги....да свинарчуки?



Цитата: JJAbrams
она хоть какие то акции устраивала,
и что? много толку то? это как со свиньей и шерстью....


3 9
572
shtai:
Сьогодні, 12:58

Цитата: zzzzzz

так отстояли уже троллейбус по 5, маршрут по 8. Зато не барыги....да свинарчуки?

Вы опять уводите своими комментариями от темы статьи. Местный феодал шапик при помощи своих шавок захватывает власть в регионе. И совсем не демократическим способом. Но Вам нужно сюда притянуть совсем другую тему для разговора.

 

P.S. Раз уж такая тема: какой президент влиял на стоимость проезда в общественном транспорте?


6 3
3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:12

Цитата: shtai
захватывает власть в регионе.
власть в регионе давно захватили , но вы этого не замечаете уже 2 года.
Цитата: shtai
какой президент влиял
ну так порох же устраивал тарифный геноцид,не? как же не нравится зеленым обывателям, которые сходили поприколу на выборы, когда их, в их же дерьмо носом....и так и этак крутятся, нюхают, но говорят что пахнет....smile



Цитата: shtai
Но Вам нужно сюда притянуть совсем другую тему для разговора.
это папикам нужно устроить цирк в райраде, что бы вы не заметили других вещей, как повышение стоимости проезда, тарифов на воду горячую(равно как ее отсутствие) , отопление и т.д. а вы дальше смотрите цирк 


7 7
269
cenzor:
Сьогодні, 13:26

по поводу воды и отопления если цена нафтогаза, как тут писал один товарисч на хабах высока, у нас

Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов-это

 газ социального назначения, который можно использовать для предприятий теплоснабжения. Вопрос что мешает это сделать, или кто?


5 0
110
1
Serpan:
Сьогодні, 13:37

А почему полиция просто стоит и наблюдает? У этих деятелей нет депутатской неприкосновенности. По факту они хулиганят и срывают работу рады. Что на них смотреть, за шкирку и в бобик...пардон...в Дастер


8 0
572
shtai:
Сьогодні, 13:43

Цитата: zzzzzz

...

У Вас проблемы с восприятием информации. Вы не понимаете, или не хотите понимать, что пишут другие люди.

Я прекрасно вижу и понимаю, что происходит в стране и в нашем городе, и кто за это виноват. У меня нет иллюзий и слепой веры в какого-то лидера.

Всего Вам доброго.


3 2
396
Чувааак:
Сьогодні, 14:01

Цитата: cenzor
Вопрос что мешает это сделать, или кто?
газ це товар власне як і пшениця. Якщо його можна продати втричі дорожче, і отримати втричі більше податків, то ніхто ні за кого перейматись не буде, бо умови диктує ринок


0 3
3 198
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:28

Цитата: Чувааак
умови диктує ринок
трошки не так, есть такое понятие как народное достояние недр, это когда недра пренадлежат народу, так вот почему газ собственной добычи нельзя использовать для народа, дабы снизить тарифы, оплатив лишь себестоимость и транспортировку? все что касается остального газа- торгуйте где хотите. Ну проблему то как то надо решать, либо государство будет с постоянной дырой в бюджете из-за субсидий и дотаций, (нищее население и бюджетные неприбыльные организации не способно(ы) оплатить рыночную стоимость ), что будет повторно приводить к коллапсу финансовой системы( пенсионеры,бюджетники ит.д.)



Цитата: shtai
Всего Вам доброго.
и вам не хворать, на выборах просто думайте до, а не после


1 1

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