«Генерали та адмірали незалежної України»: у Кременчуці діє виставка військової форми

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Більшість експонатів доступні для огляду вперше у вітринах дитячої бібліотеки на вул. Соборній, 12/16

5 липня у Кременчуці відкрилася виставка військової форми «Генерали та адмірали незалежної України», присвячена 30-річчю Незалежності України. Про це інформує Перший всеукраїнський музей історії однострою.

Виставка буде доступна до 30 липня у вітринах міської дитячої бібліотеки за адресою: вул. Соборна, 12/16.



До уваги кременчужан предсталений однострій, світлини та документи більш ніж 20 генералів та адміралів України, які внесли важливий вклад в створення силових інститутів держави. Серед них міністр оборони України, два начальника Генерального штабу, командуючий Силами та родами військ, фундатори ряду державних силових інститутів. Більшість експонатів доступні для огляду вперше.

Виставка працює цілодобово. Вартість огляду – безкоштовно, але є можливість проведення екскурсій по передньому замовленню як групових, так і індивідуальних. Вартість екскурсії погоджується додатково. Запис на екскурсію за тел. +380933552525.