Кременчук, Споживач

Бульвар Пушкіна залишиться, але питання парковки досі актуальне: представили зміни до проєкту

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 3

 

Також не зовсім ясно, куди майбутні мешканці будинків викидатимуть сміття

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 29 червня начальниця управління містобудування та архітектури Олександра Ващенко представила зміни, внесені до плану забудови центральної частини міста.

Зокрема, розповіла про те, як переробили проєкт забудови по вулиці Першотравневій 22а. Змінилася перш за все кількість будівель: тут планують розмістити 2 двосекційних 9-ти поверхових будинки та 5 односекційних десятиповерхівок.

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Друга новина полягає в тому, що кременчужан не позбавлять доступу до бульвару Пушкіна, він залишиться і буде пішохідною зоною.

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А далі почалися проблеми. Мер Віталій Малецький запитав пані Ващенко, де ж розмістяться сміттєві контейнери:

- По-вашому, це нормально, що студенти 1-5 корпусів університету будуть йти і дихати тим, що там валяється?

Пані Ващенко відповіла, що план передбачає розміщення контейнерів під землею. На думку мера це нереально, адже в тому місці багато підземних комунікацій.

Питання виникли й при обговоренні місць, передбачених для парковки. Начальниця Управління розповіла, що планом передбачена підземна парковка та паркувальні кармани. Кармани ці розташовані під кутом 90º до вулиці Першотравневої, і при виїзді автомобілі будуть блокувати рух.

- Я не розумію, як можна тут паркуватися під таким кутом, який архітектор це робив? Під кутом 90º машина буде здавати на проспект – бо фактично Першотравнева є проспектом – по якому їздить громадський транспорт, - прокоментував Віталій Малецький.

Мер міста не сумнівається, що паркуватися будуть і в зелених зонах та на газонах навколо університету, і на дорозі – але висловив сумніви в професійній кваліфікації авторів проєкту забудови.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: бульвар Пушкіна забудова план
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