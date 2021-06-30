Прошу голосувати, прошу підтримати: чи підтримають депутати закриття бібліотек у Кременчуці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 779 Коментарів: 1

Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, Кременчуцька міська рада, ще в п'ятницю отримала дуже цікавого листа, але оприлюднити його зміст можновладці не наважилися. І зрозуміло чому, адже Міністерство культури та інформації розглянуло звернення Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і не погодило реорганізацію бібліотечної системи, яку раніше анонсував мер Віталій Малецький. Відповідне рішення мають затвердити депутати на сесії Кременчуцької міської ради вже сьогодні, 30 червня. Можливо саме тому цього листа не поспішали оприлюднити. Аби депутати проголосували не розуміючи, що прийняття такого рішення суперечить діючим законодавчим нормам.

Більш того, заступник міністра з питань європейської інтеграції наголосила, що остаточне рішення про реорганізацію чи ліквідацію бібліотечної системи несе орган управління відповідного закладу. У разі, якщо такі дії, чи бездіяльність призведуть до погіршення якості відповідних послуг, або порушень прав населення на отримання культурних послуг, такі випадки будуть розглядатися та направлятися до відповідних органів державної влади з метою захисту інтересів суспільства та держави.

Схоже перевищувати повноваження для кременчуцьких можновладців і народних обранців вже звична справа. Досить згадати приклад очільника КП «Теплоенерго», який не дочекавшись рішення сесії, одноосібно прийняв рішення підписати договір на поставку природного палива. А сьогодні депутати, всупереч позиції профільного Міністерства планують реорганізувати, а в дійсності, знищити систему бібліотек в нашому місті. Сумний досвід зникнення стоматологічних поліклінік вже в історії.