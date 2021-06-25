Депутати таки підтримають «кабальний договір» на постачання газу для «Теплоенерго» - але запропонують його змінити

На засіданні бюджетної депутатської комісії вирішили знову звернутися до Верховної Ради, КМУ та Антимонопольного комітету з приводу змін до умов постачання газу для комунальної теплоенергетики
Депутати Кременчуцької міської ради «зі скрипом» підтримають «кабальний договір» на постачання газу між КП «Теплоенерго» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Але при цьому пропонуватимуть його змінити — зокрема, такий підсумок засідання бюджетної депутатської комісії, яка 24 червня розглянула на своєму засіданні суперечливий проєкт рішення міськради. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун — один із противників «кабального договору» на газ. Втім, на засіданні комісії пролунало: якщо депутати не дадуть згоду КП «Теплоенерго» (постфактум після підписання угоди), вона вважатиметься не укладеною — а відтак не буде ні гарячої води на Правобережжі та Занасипу, і що гірше — не почнеться опалювальний сезон.
Олександр Плескун таки пропонує угоду підтримати, але при цьому підготувати звернення до Верховної Ради, Кабміну та Антимонопольного комітету — з приводу змін до невигідних умов, які пропонує ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» - дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», яка, по суті, є монополістом на внутрішньому ринку газу.
У розпорядженні редакції є проєкт договору з цією компанією з помітками керівництва КП «Теплоенерго» - пунктів, які не влаштовують (вони позначені червоним).
Договір можна завантажити тут:
Варто розуміти, що за ціною 7583,89 грн за 1000 куб м пропонується фіксований обсяг газу на виробництво теплової енергії для населення (обсяг 1 у договорі). Відтак для інших споживачів тепла, у тому числі бюджетних організацій (на обсяг 2) діє ціна 11 121,38 грн за 1000 куб м — така ціна визначена на червень. При цьому вона може змінюватися щомісяця.
Що саме не влаштовує КП «Теплоенерго» та депутатів:
зависока ціна на обсяг газу для непобутових споживачів (обсяг 2);
передплата за газ (30% до 10 числа поточного місяця і ще 30% - до 20 числа), у той час як споживачі сплачують постфактум за місяць;
штраф у розмірі 10% у випадку невиконання зобов'язань за договором (наприклад, прострочена оплата);
можливість списання коштів з рахунку «Теплоенерго» на користь постачальника газу - у випадку невиконання зобов'язань (по суті, це як арешт рахунку);
вимога банківської гарантії;
право постачальника газу припинити його постачання в односторонньому порядку у випадку невиконання зобов'язань.