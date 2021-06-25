Кременчук

Як у Кривушах на пляжі раптово з дерева впала велика гілка

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 479

 

Відпочивальників це не налякало

24 червня близько 12.00 у садовому товаристві «Будівельник» в Кривушах на пляжі впала велика гілка. Відео до редакції надіслав читач.

- Всі живі і здорові, продовжили відпочинок, - додав він.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: деревопад
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