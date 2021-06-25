На проспекті Лесі Українки обірвалась тролейбусна лінія

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25 червня близько 18.00 на проспекті Лесі Українки, в районі зупинки «Вул.Керченська» стався обрив тролейбусної лінії. Враховуйте під час руху.