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На проспекті Лесі Українки обірвалась тролейбусна лінія

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 399

 

Фотофакт

25 червня близько 18.00 на проспекті Лесі Українки, в районі зупинки «Вул.Керченська» стався обрив тролейбусної лінії. Враховуйте під час руху.

 

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: троллейбус
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