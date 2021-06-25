У Кременчуці не розминулися ВАЗ і Lexus

Вчора, 19:28 Переглядів: 582

У Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова не розминулися автомобілі ВАЗ і Lexus.

За словами свідків, люди не постраждали, проте автівки зазнали механічних ушкоджень.



