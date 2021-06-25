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У Кременчуці не розминулися ВАЗ і Lexus

Вчора, 19:28 Переглядів: 582

  

Водії рахують збитки

У Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова не розминулися автомобілі ВАЗ і Lexus.

За словами свідків, люди не постраждали, проте автівки зазнали механічних ушкоджень.


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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: дтп
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