На виїзді з Кременчука «поцілувались» фура і легковик

Вчора, 21:36 Переглядів: 552

Люди не постраждали

На виїзді з Кременчука «поцілувались» фура і легковик.

За словами очевидців, люди не постраждали, а от автівки зазнали механічних пошкоджень.

ДТП сталася на виїзді з Кременчука на повороті на Дмитрівку.