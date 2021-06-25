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На виїзді з Кременчука «поцілувались» фура і легковик

Вчора, 21:36 Переглядів: 552

  

Люди не постраждали

На виїзді з Кременчука «поцілувались» фура і легковик.

За словами очевидців, люди не постраждали, а от автівки зазнали механічних пошкоджень.

ДТП сталася на виїзді з Кременчука на повороті на Дмитрівку.

 

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: ДТП
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