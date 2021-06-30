На будівництві мосту в Кременчуці завершують геологічні вишукування на воді

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 238

На будівництві нового мосту через Дніпро завершують геологічні вишукування на воді. Про це повідомляє «Укравтодор».

Зараз підрядник визначає тип ґрунту, щоб в майбутньому запроєктувати необхідну глибину залягання паль та в подальшому фундаменту майбутніх опор. 3-кілометровий міст матиме одразу 2 пілони, їхня висота складатиме близько 100 метрів.

Найближчим часом розпочнеться випробування паль. Саме цей процес дозволить перевірити несучу здатність паль та опор мосту.

Паралельно будуються майданчики для подальшого облаштування виробничих баз.

Новий Кременчуцький міст на правому березі Дніпра сполучатиметься автошляхом Н-08 Дніпро – Маріуполь. Поблизу Літературного провулку збудують транспортну розв’язку. На лівому березі міст буде сполучатися з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема з вул. Велика набережна. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях.

Нагадаємо, контракт за принципом design-build на будівництво мосту підписали 8 лютого з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва моста буде одна компанія.