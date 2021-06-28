Кременчуцжанка стала срібною призеркою ІРС чемпіонату України з легкої атлетики

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 193

Легкоатлетка з Кременчука завоювала срібло у Бахмуті. Ірина Коренівська,2007 р.н. - срібна призерка ІРС чемпіонату України з легкої атлетики у змагальному класі Т-36 у бігу на 100 м. Попереду юної кременчужанки тільки чинна чемпіонка Європи Ліза Генкіна з Дніпра.

- Респект та повага! Недарма пройшли майже чотири роки кропіткої роботи під керівництвом особистого тренера, Заслуженого тренера України Ірини Зикової! Правління та батьківський комітет ГО КДЮЦС "Оріяна" від щирого серця вітають обох Ірин з заслуженим успіхом, - повідомив Валерій Лекумович.

Також Ірина Коренівська завоювала другу срібну медаль у бігу на 200 м.



