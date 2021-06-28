Відпочинок на воді: прості правила, які можуть врятувати життя

Рятувальники нагадують, що водойми не лише рятують від літньої спеки, а й несуть загрозу життю та здоров'ю
Влітку ми зазвичай вирушаємо на пляжі до водойм, аби освіжитися і хоч якось врятуватись від спеки. Працівники ДСНС нагадують, що очікування радісного відпочинку не завжди виправдовуються, адже нехтування елементарними правилами безпеки нерідко призводить до трагічних наслідків – травмування або ж навіть загибелі під час купання.
Так, протягом минулих вихідних 19-21 червня у водоймах України втопилося 40 осіб, з них шестеро - діти. Ще 23 люини встигли врятувати.
Аби запобігти лиху, слід пам'ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
Також пам'ятайте, що надувний матрац є сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків.
Найчастіше до трагедії призводить необережність та нехтування елементарними правилами безпеки.
Якщо ви побачили, що хтось тоне, негайно телефонуйте за номером 101!