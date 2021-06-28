Відпочинок на воді: прості правила, які можуть врятувати життя

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 215

Рятувальники нагадують, що водойми не лише рятують від літньої спеки, а й несуть загрозу життю та здоров'ю

Влітку ми зазвичай вирушаємо на пляжі до водойм, аби освіжитися і хоч якось врятуватись від спеки. Працівники ДСНС нагадують, що очікування радісного відпочинку не завжди виправдовуються, адже нехтування елементарними правилами безпеки нерідко призводить до трагічних наслідків – травмування або ж навіть загибелі під час купання.

Так, протягом минулих вихідних 19-21 червня у водоймах України втопилося 40 осіб, з них шестеро - діти. Ще 23 люини встигли врятувати.

Аби запобігти лиху, слід пам'ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Також пам'ятайте, що надувний матрац є сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків.

Найчастіше до трагедії призводить необережність та нехтування елементарними правилами безпеки.

Якщо ви побачили, що хтось тоне, негайно телефонуйте за номером 101!