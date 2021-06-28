Кременчужани зможуть приборкувати вітер

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 261

Кременчужани відтепер зможуть приборкати не лише воду, а й вітер. У місті на Дніпрі цими вихідними глісував віндсерфер*. Як з’ясувалося навчитися нового для Кременчука виду спорту можна просто на пляжі, бо «оселився» віндсерф у геокуполі і вже чекає на прихильників.

«Я тривалий час мріяла та пацювала над тим, аби у Кременчуці з’явиласятака локація, де буде безліч можливостей для молоді. Ми чекаємо на всіх бажаючих на пляжі у парку Придніпровський і обіцяємо й надалі робити дозвілля кременчужан ще яскравішим», - говорить Оляна Колесник.

*Віндсерфінг (від англ. wind — «вітер» і «серфінг») — вид вітрильного спорту і водних розваг, в основі якого лежить майстерність управління на водній поверхні легкою дошкою невеликого розміру з встановленим на ній вітрилом.

Спортивний снаряд, що використовується у віндсерфінгу, називається «вітрильною дошкою» або «віндсерфом», і складається з легкої дошки обтічної форми довжиною 2-4,7 м, виконаної з плавучого матеріалу, і закріпленого на ній в гнучкому з'єднанні вітрила.

Вітрильна дошка являє собою спрощену модель вітрильного судна, позбавленого стерна. Управління здійснюється шляхом нахилу щогли з вітрилом, а при русі в режимі глісування, також за допомогою нахилу самої дошки з борту на борт. Швидкість і напрямок руху залежать від положення вітрила відносно вітру. Положення вітрила контролюється спортсменом («віндсерфером»), який утримує його руками за поперечину — гік-«вішбон».

Рух на парусній дошці можливий при будь-якій силі вітру. Досвідчені спортсмени володіють технікою руху на хвилях, а також виконують стрибки різного ступеня складності.

У даний час віндсерфінг є не тільки видовищним видом спорту, але і популярною водною розвагою для широкого кола людей, які обирають активний відпочинок.

Рух на вітрильній дошці може здійснюватися двома основними способами: