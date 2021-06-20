Кременчук, Культура

Куди подінуться книги з закритих бібліотек Кременчука

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 249

 

На питання журналістів відповів міський голова Кременчука

На засіданні виконкому журналісти поцікавилися куди подінуться книги із бібліотек, які хочуть закрити. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів, що книги передадуть до бібліотек.

- Всі книго фонди будуть інвентаризовані й перевезені до інших бібліотек, - зазначив міський голова Віталій Малецький.
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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека
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