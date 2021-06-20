Куди подінуться книги з закритих бібліотек Кременчука

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На питання журналістів відповів міський голова Кременчука
На засіданні виконкому журналісти поцікавилися куди подінуться книги із бібліотек, які хочуть закрити. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів, що книги передадуть до бібліотек.