Куди подінуться книги з закритих бібліотек Кременчука

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 249

На засіданні виконкому журналісти поцікавилися куди подінуться книги із бібліотек, які хочуть закрити. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів, що книги передадуть до бібліотек.

- Всі книго фонди будуть інвентаризовані й перевезені до інших бібліотек, - зазначив міський голова Віталій Малецький.