Скільки судів після оптимізації залишиться в Полтавській області

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 137

Після завершення процесу «оптимізації судів» на території області будуть, відповідно, діяти всього 10 окружних судів

На зустрічі представників Ради суддів України , Державної судової адміністрації та Комітету Верховної Ради з питань правової політики 31 травня попередньо узгодили карту судів ще ряду областей. Йдеться про місцевих судах Львівської, Полтавської, Рівненської та Сумської областей.

У підсумку, попередньо прийняли рішення, що з 29 місцевих судів Львівської області залишаться 11 окружних судів, з 31 суду Полтавської області - 10 судів, з 18 судів Рівненської області залишаться 6 судів, а з 20 місцевих судів Сумської області - також 6 судів.

За даними «Судово-юридичної газети», тепер карта судів в Полтавській області буде виглядати наступним чином: зараз на території Полтавської області поки ще здійснює правосуддя 31 місцевий суд (з них 3 - у самій Полтаві).

Внаслідок процесу децентралізації на території власне Полтавської області залишилося всього чотири райони з 25.

Після завершення процесу «оптимізації судів» на території області будуть, відповідно, діяти всього 10 окружних судів. При цьому три міських районних суду, розташованих в Полтаві, будуть об'єднані в один - Окружний суд міста Полтави.

У підсумку, нова карта судів Полтавської області буде виглядати наступним чином:

Окружний суд м.Полтави - об'єднає відразу чотири поки діючих суду (Жовтневий районний суд м.Полтави, Київський районний суд м.Полтави, Ленінський районний суд м.Полтави і Полтавський районний суд).

- об'єднає відразу чотири поки діючих суду (Жовтневий районний суд м.Полтави, Київський районний суд м.Полтави, Ленінський районний суд м.Полтави і Полтавський районний суд). Кременчуцький окружний суд - даний суд буде розглядати справи, які зараз розглядають Автозаводський районний суд м.Кременчука, Крюківський районний суд м.Кременчука, Кременчуцький районний суд, Козельщинський районний суд і Комсомольський міський суд.

- даний суд буде розглядати справи, які зараз розглядають Автозаводський районний суд м.Кременчука, Крюківський районний суд м.Кременчука, Кременчуцький районний суд, Козельщинський районний суд і Комсомольський міський суд. Пирятинський окружний суд - цей суд «поглине» Пирятинський районний суд, Чорнухинський районний суд і Гребінківський районний суд.

- цей суд «поглине» Пирятинський районний суд, Чорнухинський районний суд і Гребінківський районний суд. Лубенський окружний суд - юрисдикція даного суду буде поширюватися на території, які зараз належать до Лубенського міськрайонного суду, Оржицькому районному суду, Хорольському районному суду.

- юрисдикція даного суду буде поширюватися на території, які зараз належать до Лубенського міськрайонного суду, Оржицькому районному суду, Хорольському районному суду. Глобинський окружний суд - цей суд буде розглядати справи, які в даний момент підсудні Глобинському районному суду і Семенівському районному суду.

- цей суд буде розглядати справи, які в даний момент підсудні Глобинському районному суду і Семенівському районному суду. Лохвицький окружний суд - даному суду будуть підсудні справи, які зараз розглядає Лохвицький районний суд і Гадяцький районний суд.

- даному суду будуть підсудні справи, які зараз розглядає Лохвицький районний суд і Гадяцький районний суд. Миргородський окружний суд - юрисдикція цього суду буде включати в себе території, які нині підсудні Миргородському міськрайонному суду, Великобагачанському районному суду і Шишацькому районному суду.

- юрисдикція цього суду буде включати в себе території, які нині підсудні Миргородському міськрайонному суду, Великобагачанському районному суду і Шишацькому районному суду. Котелевський окружний суд - буде розглядати справи, які поки розглядає Котелевський районний суд, Зіньківський районний суд і Диканський районний суд.

- буде розглядати справи, які поки розглядає Котелевський районний суд, Зіньківський районний суд і Диканський районний суд. Карлівський окружний суд - даний суд об'єднає нинішні Карлівський районний суд, Машівський районний суд, Чутівський районний суд.

- даний суд об'єднає нинішні Карлівський районний суд, Машівський районний суд, Чутівський районний суд. Кобеляцький окружний суд - суд розглядатиме справи, підсудні Кобеляцькому районному суду, Новосанжарському районному суду і Решетилівському районному суду.

Нагадаємо, що в тому чи іншому вигляді «скорочення» кількості судів чекає всі області України. Наприклад, в Одеській області після завершення процесу оптимізації судів залишиться 14 окружних судів замість 33 районних і міських судів.