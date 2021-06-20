По цене Турции: во сколько обойдется украинский берег-2021

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Стоимость отдыха в люксах в Кирилловке – 6 тыс грн с питанием, в Затоке – от 6 тыс без питания, в Кемере – от 7 тыс грн

Лето 2021 обещает туристический бум на украинских морях: все устали сидеть взаперти, но не все рискуют отправиться в дальние дали из-за коронавирусных страстей. Тем более, что многие страны так и не открылись для туристов, включая большинство безвизовых «европеек». Согласно с опросом, более половины украинцев собираются отправиться летом на курорты Украины. Так что на пляжах придётся укладываться поплотнее.

Сама легкодоступная для побега из Кременчуга – Кирилловка, знаменитая кременчугская мекка и хит всех летних сезонов. Как раз туда организуют ежедневные поездки, тогда как на другие курорты автобусы могут отправляться через день. Главные направления из Кременчуга, кроме Кирилловки, – Бердянск, Железный Порт, Лазурное. Немного меньше предложений по Арабатской Стрелке, Одессе, Коблево, Затоке.

Что стоит ваше море

Цены на жилье у моря в этому году - как «лебедь, рак и щука». После прошлогоднего бума и наплыва туристов пансионаты «у самого синего моря» повысили цены. Потому как прошлый год показал большой спрос на отели на первой береговой линии с бассейнами и кухнями в номерах. Именно они стоят дороже «олл инклюзива» на турецком берегу. Также пытаются поднимать цены на жилье класса премиум. Уже сейчас стоимость отдыха на Азовском и Черном морях сопоставима с Турцией и Египтом. Например, двухместный номер в отеле с бассейном на неделю в Кирилловке – 13 000 гривень. Добавим проезд на двоих (1500) и питание 150-200 грн и получим около 18 тыс грн. И это без «шведских столов» и алкоголя.

Среднестатистические базы отдыха, без особых излишеств, но с удобствами, в основном держат цены прошлого года: у их клиентов денег за время локдауна больше не стало. Даже есть минимальные скидки для раннего бронирования на высокий сезон. Так что почти на всех курортах есть собственники жилья, которые поняли цену, сделали скидку или оставили на уровне прошлого года.

Самый дешёвый вариант, как всегда, - недоубиваемые совковые базы. Жизнь с жёсткой экономией, приближенной к экстриму, можно найти за 100-250 грн с человека. Удобства стартуют от 200-250 грн, но средняя цена приблизительно 400 грн в сутки. Стандартные двухместные номера – 5-6 тыс за неделю.

Верхней черты практически нет: есть номера на неделю за 9000 гривень с завтраками на двоих, а есть за 5 тыс грн в сутки.

Самым бюджетным для отдыха на Черном море называют Очаков: стоимость домика - 180 грн в сутки. Квартира на курортах Черного моря – от 500-600 грн в сутки. Одесса-мама за жилье поприличнее хочет 750 грн, но есть пока и за 200-300 грн в отдаленных от центра районах. В июле цены могут измениться. Самая дорогая у нас Затока – почти «царское село» с квартирами от 800 гривень в сутки. Для примера, жилье в Карпатах – в 2 раза дешевле.

Азовское побережье традиционно немножко пониже по стоимости Черного, хотя это правило не касается хороших отелей. Например,

Геническая горка с завтраком – 12600 грн за неделю в отеле с бассейном.

Самые недорогие на Азовском море поселки без особой инфраструктуры, такие как Приморское или Новопетровка. Немного повыше - Бердянск, Геническ, Кирилловка.

Например, в Кирилловке стоимость люксов – от 600 до 3500 грн.

Отдельная тема – морские туры выходного дня. Их устраивают на праздники, предлагая 2 ночи в отеле.

Например, много предложений на Троицу - с 18 по 21 июня. Троица в Бердянске - от 1600 с дорогой и проживанием, в Железном

Порту – 1500 жилье + 850 проезд , в Кирилловке - 650 за проезд и стоимость номеров (порядка 1 - 1500 тыс грн) в зависимости от условий.

Кирилловка

Это морская столица для Кременчуга: на её пляжах наконец воссоединяются жители всего города, от Раковки до Молодежного. Обещают, что в этом году не будет такого нашествия медуз, как в прошлом. Местные рыбаки уже успели обследовать территорию и обрадовать общественность: зима была морозной и море чуть промерзало, поэтому медуз, как и их зародышей, много вымерзло. В этом году их будет меньше, по сравнению с прошлыми годами. Также в этом году на въезде появилась новая достопримечательность – новый маяк для фото в инстаграм. И Umbrella Sky – множество радужных зонтиков, которые повесили над дорогой возле пляжа.

Проезд. Стоимость поездки в Кирилловку из Кременчуга – 350-400 грн одну сторону и 650 грн за »оба конца». Перевозку предлагают многие компании, которые забирают клиентов в разных точках города. Обычно выезд приходится на раннее утро - 3.00 - 4.00. Довозят до самых дальних точек, таких как Стёпок и Коса Пересыпь, высаживая пассажиров по дороге возле их баз. Обратный выезд - вечерний. Детям до 10 лет предлагают скидки, зависит от перевозчика. Обычно детский билет дешевле на 50 гривень.

Жилье. Стоимость проживания в Кирилловке, на «олл инклюзиве» от местных компаний, стартует от 3000 гривень за неделю за скромный номер с удобствами. Полулюкс – от 3,5 тыс, люкс – 4-5,5 тыс грн. Цены включают трехразовое питание, не включают проезд.

В Кирилловке можно провести неделю за 2000, если выбрать эконом-вариант с удобствами на улице. А база с удобствами в июле обойдется в 5-6 тыс грн., ведь июньские цены традиционно дешевле, в конце месяца они повышаются. Для детей возрастом до 12 лет предлагают скидки на проживание. Например, минус 300 гривень на неделю.

Что делать. В Кирилловке можно найти как тихий отдых, так и веселую ночную жизнь. Есть аквапарк и дельфинарий.

Цена посещения аквапарка «Остров сокровищ» – 2,5 часа для взрослых - 520 грн, для детей — 500 грн. 9 часов для взрослых — 590 грн, детям — 570 грн. Стоимость билета в дельфинарий — 220 грн для детей старше трех лет и взрослых, для малышей — бесплатно.

Бердянск

Бердянск – самый популярный морской город Азова, за последнее время даже потеснил Одессу-маму. Он оброс шикарной набережной с множеством развлечений: аттракционы, много оригинальных памятников, кафешек, очереди к Дому ужасов, аквапарк, дельфинарий, зоопарк. Активные могут заняться виндсерфингом.

Проезд. Стоимость проезда из Кременчуга – от 350 грн, в оба конца – от 650. На детские билеты скидки, у каждого перевозчика свои. Например, минус 50 грн от цены билета. Отправляются из Кременчуга также ночью и развозят по всей косе.

Жилье. Стоимость комнаты в частном секторе стартует от 200 гривень, а суточная стоимость коттеджа доходит до 5000 грн. Июнь в эконом классе за неделю с питанием – около 3000 гривень, стандарт – приблизительно 3600 грн, а двухместный люкс – около 4000 (включая двухразовое питание).

Геническ

Летом весь город – это сплошные отели и базы. Пляжи так себе – есть городской, где яблоку негде упасть, есть как бы детский и скалы, через которые можно карабкаться к морю.

Жилье: от 100-250 грн за эконом, стандарт с удобствами в номере – от 300 грн с человека.

Арабатская стрелка

Длиннющая коса, разделитель между Азовским морем и озером Сиваш. Есть источник горячей воды под Счастливцево, соленое, розовое озеро. Пляжи – просторные, много мелких. Водные развлечения. Доехать на Арабатскую стрелку – 350 грн в один конец.

Жилье: от 100-250 грн за эконом, стандарт с удобствами в номере – от 300 грн с человека.

Железный Порт

Один из самых «тусовочных» украинских курортов с длинной набережной, по которой идти минут 40 среди чебуреков и дискотек. Цены на продукты довольно высокие, супермаркетов нет. Пляжи в основном забиты, но если прогуляться до конца набережной, лежать можно посвободнее.

Проезд: 450 грн для взрослых и 400 гривень для детей. Если брать сразу в оба конца, то 850 и 750 грн.

Жилье: Черное море обычно подороже Азова, но сейчас цены приблизительно выровнялись: все зависит от класса жилья. В июне можно поймать эконом-вариант с питанием за 2600 грн. На июль-август стоимость повышается и двухместный эконом - уже около 3 тыс грн за неделю, полулюкс - от 3500 грн, а местные люксы - от 4000 с учётом двухразового питания.

Лазурное

Проезд: от 800 грн (750 грн детский) или 450 грн в одну сторону, детский – 400 грн. Водные развлечения, можно подняться над морем на парашюте. Из Лазурного в тихую погоду можно перейти на остров Джарылгач. Кстати, в этом году он обрел особую популярность, потому как только недавно его показали в передаче Дмитрия Комарова - как он устроился на Джарылгаче на ночевку.

Еще можно поехать к целебному гейзеру и в заповедник «Аскания Нова».

Жилье: эконом с тумбочкой от 100 грн, частичные удобства – от 200 грн, удобства – от 350 грн на человека. Дом от 2000 грн.

Скадовск

Мелководье, вода прогревается до 28–30 градусов. Есть дельфинарий, аквапарк. Много отдыхающих с детьми, детский лагерь. Всегда полно водорослей и часто много больших медуз.

Жилье: удобства начинаются от 200 грн с человека, квартира – 500 грн в сутки.

Одесса

Как шутят сами одесситы, в Одессе не успел сказать здрасьте, с тебя уже 500 грн. Поздороваться с дюком в Одессе-маме – 450 гривень за поездку из Кременчуга (400 детям). Многие пляжи платные, особенно в центре. Но в спальных районах – Котовского, Таирово с доступом к морю легче. В этом году стартовала городская расчистка местных пляжей от мусора: Одесса хочет получить «голубой флаг».

Жилье: номер с своим санузлом в отеле – от 1300 грн. Квартира – от 300 грн в спальнями районе.

Проезд: плацкарт – около 200 грн, купе – 700 грн.

Далеко за Одессой

Приморское (Килийский район) граничит с дельтой Дуная, Дунайским биосферным заповедником. Не может похвастаться идеальным морем, так как рядом в него впадает Дунай. Зато рядом есть на что поглазеть:

«Украинская Венеция», она же Вилково, которая в этом году прибавила популярности после выхода передачи Дмитрия Комарова. Возят поесть ухи на местные острова, затариться рыбой, вином и покормить комаров. Немного дальше находятся курорты Рассейка, Катранка, Сергеевка – чистое красивое море среди степи с убитым совком. Курорты знают только в Одесской области из-за долгой и плохой дороги из Одессы: автобус может трясти 4 часа. Чтобы дойти до моря, нужно перейти мостик через лиман, мостики бывают старые.

Лебедевка

Бывший знатный курорт, где лечился грязями озера Бурнас даже король Румынии. Место отдыха дикарей с палатками, хотя здесь есть коттеджный посёлок, работающий только летом.

Песчаный пляж под крутым обрывом (зато тенек есть), оборудованы спуски. К курорту примыкает морская коса, где отдыхают с палатками.

Жилье: койко-место от 100 грн, пожить по человечески – от 300 грн.

Дорога: до Одессы поездом (400 грн в оба конца плацкарт) плюс автобус до курорта – до 150 грн в одну сторону. Отправляются от автостанции возле Привоза.

Каролино-Бугаз, Грибовка, Санжейка

Подойдет семейным парам с малолетними чадами и тем, кто притомился от шума-гама больших городов, шума их вечной ночной жизни. Море метров на 20–50 от берега остается мелким, с песком на дне.

Выбор эконом-жилья небольшой, убитых совковых баз почти нет. Маленькие магазинчики с высокими ценами. Санжейка – для тихого отдыха. Главная достопримечательность села – Санжейский маяк.

Жилье: от 250 грн за стандарт с человека.

Черноморск

Портовый город с развитой инфраструктурой и пляжем, получившим Голубой флаг. Красивые парки для прогулок, розы, водные развлечения. Пляжи людные, благоустроенные, можно купаться с детьми – там не глубоко.

Жилье: от 150 за койку в эконом, номер с удобствами от 400 грн, квартира от 500 грн.

Дорога: автобус из Одессы, в пути около 40 мин.

Коблево

Один из самых недешевых курортов, потому как частного сектора здесь нет: только пансионаты и отели. Ночная жизнь с барами и дискотеками, водные развлечения, аттракционы, аквапарк, рынок, где торгуют вином. Можно устроить экскурсию на винзавод.

Проезд: Коблево предлагают за 450 грн за взрослого и 400 грн за детский билет. Выезжают несколько раз в день.

Жилье: от 200 грн за койко-место, удобства от 350 грн с человека, премиум – от 1500 с человека.

Рыбаковка

Тихое место, совковая инфраструктура. Хватает баров и кафе, есть рыночек с едой и сувенирами. Устраивают экскурсии на остров Березань, где водятся археологи и артефакты. В Рыбаковке есть своя пирамида. Рядом, в Морском, школа виндсерфинга. Жилье: от 150 грн/сутки.

Дорога: из Николаева или из Одессы.

Затока

Почти что местная Анатолия: самый распиаренный и дорогой курорт одесского побережья, где сделали симпатичную набережную, отстроили фантастические виллы и установили космические цены. Вдоль косы тянется железная дорога, так что кто селится близко, придется мириться с грохотом электрички. Зато сюда удобно добираться. Рядом крепость Белгород-Днестровский и винзавод Шабо.

Жилье: от 150-200 грн за экстремальный эконом, удобства – 300-1000 грн. Отели с бассейнами – от 1500 грн в сутки с человека.

Дорога: электричкой из Одессы.

Очаков

Место, где встречается море с лиманом, купаться можно в морской и пресной воде. Бюджетный вариант отдыха. Есть и базы «совка», мини-отельчики с неплохими условиями. Скудный базарчик. В самом Очакове–аквапарк.

Жилье: от 100-150 грн с бабушкиными ковриками,

Дорога: 2 часа из Николаева. До Николаева поездом.

Кинбурнский полуостров

Кинбурнская коса - далёкая, с плохими дорогами и потому почти неприступная. Подойдет для любителей уединиться или погулять своей компанией. Дикие пляжи, можно идти пару часов берегом, никого не встретить. Места гнездования птиц. На косе несколько сел. Много дорогих комплексов, есть эконом-вариант в виде домиков, обшитых вагонкой. Палаточный городок со своей инфраструктурой. Много рапанов.

Жилье: от 100 грн – палатка в кемпинг, эконом – 150 грн. Удобства от 300 грн с человека, дом – от 2500 грн.

Дорога: автобусом из Херсона. Еще можно ехать до Очакова, потом катером на косу, там туристов ждет автобус.