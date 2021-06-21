Якою вакциною щеплюють олімпійців, серед яких кременчужанка Єлизавета Каланіна

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 38

У директивних документах Олімпійських ігор вказано, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак щеплення максимальної кількості учасників «сприятиме зростанню безпеки Ігор»

Олімпійську надію Кременчука Єлизавету Каланіну ще місяць назад вакцинували. Як зізнався журналістам тренер Василь Волошин, олімпійську збірну України щепили вакциною CoronaVac.

Щеплення представникам збірної України роблять у приміщенні медичного центру спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України.

Олімпійські ігри повинні відбутися в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Опитування показують, що більшість японців не хочуть, аби змагання відвідували іноземці, побоюючись великого напливу людей та швидкого поширення вірусу. Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу їх відтермінували на рік.

У директивних документах Олімпійських ігор вказано, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак щеплення максимальної кількості учасників «сприятиме зростанню безпеки Ігор».

Нагадаємо, що для кременчужан, які бажають безкоштовно вакцинуватися – діє пункт вакцинації. Там вакцинують CoronaVac, як олімпійських чемпіонів.