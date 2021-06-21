У Пслі під Кременчуком знайшли тіло жінки

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Вчора, 20 червня о 18.40 до диспетчерської Кременчука від чергового районного відділу поліції надійшло повідомлення, що у селі Крамаренки Кременчуцького району у воді Псла знаходиться тіло жінки.

О 19.25 на місце події направили рятувальників у кількості 5 чоловік особового складу, ГАЗ 2705 (АРА)-1 од.тех, човен «Captain», слідчо-оперативну групу поліції.

О 20.40 працівники вилучили тіло з води та передали працівникам поліції. Потопельниця 1946 року народження.

Тіло громадянки направили до СМЕ 4-ї міськлікарні Кременчука для встановлення причини смерті.