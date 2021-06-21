6 мільйонів хрестиків: у Кременчуці зареєстрували рекорд України

Вчора, 14:39 Переглядів: 965

Жінка почала вишивати картини коли пішла на пенсію, у хід йдуть як старі светри, футболки, шарфи

Сьогодні, 21 червня, у Кременчуці зареєстрували рекорд 76-річної вишивальниці Тетяни Мкртчян. За 15 років рукоділля вона вишила величезну кількість картин, які зараз знаходяться у приватних колекціях України і світу. Майже все своє трудове життя вона працювала на автобудівному заводі КрАЗ. Разом із чоловіком виховала трьох дітей, а з ними й трьох внуків. І вже на заслуженому відпочинку почала захоплюватися мереженням заполоччю.

Тетяна Мкртчян розповіла, що почала вишивати несподівано для себе. Вона побачила не вишиту до кінця роботу онучку й попрохала спробувати. З того часу жінка не на мить не зупиняється.

Перша вишита картина з якої все почалося

Жінка зізналася, що на початку її роботи були трохи незграбними: різного розміру хрестики, колір, який між собою не поєднувався, проте бажання вишивати взяло вгору.

Тепер її рукотворні картини вражають своїми яскравими фарбами та дивовижними сюжетами. На авторській виставці "Перлина вишиваного світу" представили понад 120 вишитих картин Тетяни Мкртчян.

У читальній бібліотеці на Соборній члени Експертної Ради Національного Реєстру Рекордів України з м. Києва зареєструють нове національне досягнення у заявленому рекорді «Найбільша кількість вишитих хрестиків на авторських картинах», категорія «Мистецтво».

Цікаво, що ва місяці тому експерти тримали дані про 120 картин та заявлену кількість хрестиків – 5 965 470 шт, заявлена площа – 23,84 кв.м. Проте за цей час мисткиня Тетяна Мкртчян встигла вишити ще 7-8 картин, а це понад 6 мільйонів хрестиків!!!

- Зараз ми маємо 6 716 000 хрестиків. Загальна площа - 25,37 кв.м. Саме з такими параметрами це досягнення входить до національного реєстру України, - зазначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Рекордсменка Тетяна Мкртчян разом з родиною